Textos inéditos amplían el universo creativo de Elena Garro

En la Universidad de Princeton todavía hay un inmenso universo por descubrir de Elena Garro, textos hasta ahora desconocidos de la autora de Los recuerdos del porvenir, entre manuscritos, cuadernos y escritos a máquina, que permitirían reconstruir esa especie de rompecabezas que legó en los relatos inacabados o proyectos fílmicos que nunca vieron su luz, consideró en entrevista con La Razón Marcos Daniel Aguilar, director editorial de Ediciones del Lirio, que junto con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lanzan el segundo tomo de Novelas cortas y otros textos recuperados de Elena Garro (2023), que incluye cuatro historias de ficción que nunca se habían publicado.

“Hay mucho material por descubrir, la mayor parte de los archivos que hemos visto son borradores, apuntes para futuros proyectos, muchos de éstos son historias inconclusas que Elena Garro comenzó a escribir y que por diversas circunstancias no acabó o cuyas partes no han sido encontradas para armar ese rompecabezas. Es un archivo muy nutrido, hace falta que no sólo que investigadores sino que editores vayan reconstruyendo este rompecabezas, hay mucho material por recuperar”, comentó Aguilar.

Muestra de lo anterior es Con la espada en mi boca, incluido en el segundo tomo de esta colección, que inició con la publicación de relatos inéditos, ahora continúa con novelas cortas y en su tercera entrega incorporará tres obras de teatro que jamás se publicaron. Este texto es un argumento cinematográfico sobre la falta de justicia y el despojo de las tierras de los campesinos en México.

Transcripción original de Loreto con anotaciones de la escritora. Fotos Cortesía: Ediciones del Lirio

“Los textos que recuperamos en este tomo hablan no solamente sobre nuestra condición humana en sociedades complejas en el siglo XX, también en la posición de un ciudadano, una persona de a pie y su relación con el resto de las dinámicas sociales. Elena Garro nos pone a los personajes en dos posiciones, en el campo y en las ciudades, principalmente en la Ciudad de México”, detalló Aguilar.

Añadió que los textos que ahora se publican —Larga es la noche, Loreto, Alguien debía huir y Loreto— tienen paralelismos con otras obras ya conocidas de Elena Garro, lo cual enriquece lo que hasta ahora se sabe del universo literario de una de las más destacadas autoras mexicanas.

“Vamos a encontrar paralelismos, similitudes con otras historias, sobre todo novelas o libros de cuentos que ya conocemos de la misma Elena Garro, vamos a poder identificar el universo garriano, por llamarlo de alguna forma. En estas novelas cortas y los cuentos que publicamos anteriormente no se salen de ese universo que ella misma concibió. Podemos incorporarlos a este mundo mexicano que trasciende a lo universal, pero que también el mundo rural que trasciende a lo urbano, va de lo micro a lo universal”, apuntó.

Hay cuadernos todavía por ahí que hay que leer, pensar si son obras que escribió para ser publicadas o descubrir para qué fin escribió esos textos; uno de los textos es un argumento que escribió para ser trabajado para la industria cinematográfica, es interesante leerlo como una novela corta. Fue un trabajo que tal vez le pidieron para una película, pero que se quedó ahí en el borrador

Marcos Daniel Aguilar

Director editorial de Ediciones del Lirio

En cuanto a la prosa, detalló que en estos textos inéditos se puede identificar “no solamente una prosa crítica, sino también poética, donde la metáfora hace que las historias cobren un sentido fantástico y de ficción, eso lo vamos a encontrar también en otros libros que ya conocemos de ella”, agregó.

Este tomo, que se presentará el próximo domingo a las 18:00 horas en el Salón E del Área Internacional de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, incluye las versiones facsímiles de los manuscritos que Elena Garro transcribió a máquina, algunos tienen anotaciones de puño y letra de la también autora de La casa junto al río. También están las versiones corregidas de cada uno de los escritos.

Poema que se incorporó. En el manuscrito se lee: La joven sentada/en el balcón de fuego/llora de hambre. / En el verano/el incendio./Sus lágrimas no logran/refrescar la tarde (...) Fotos Cortesía: Ediciones del Lirio

“Tomamos la decisión de publicar los originales porque creemos que no solamente vamos a aportar a los lectores, sino también dejar un granito de arena a los investigadores o investigadoras sobre la obra de Garro o el tiempo que vivió la escritora, sino pueden viajar a la universidad estamos aportando un contenido histórico. Algunos están escritos de puño y letra de Elena Garro, en hojas, en cuadernos, otros están transcritos con máquina de escribir, pero casi todos los de máquina de escribir tienen tachaduras, se puede inferir que fue la misma Garro la que transcribió esos apuntes y que ahí decidió hacer algunos cambios que tachaba, ponía correcciones al margen, eso nos da a conocer la diversidad en el proceso creativo de la escritora”, concluyó Aguilar.