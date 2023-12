Tonantzin Guadalupe, un documental sobre la fe.

El realizador Jesús Muñoz llega con su nuevo documental, Tonantzin Guadalupe, que aborda un tema tabú en México: los orígenes históricos de la Virgen de Guadalupe y del culto a la imagen más venerada en México, todo sustentado en documentos históricos, hasta ahora desconocidos.

“Aunque se han publicado muchas cosas sobre este tema, lo que me llamó la atención es que no se había realizado ninguna película, ya sea de ficción o documental, que diera voz al trabajo de los historiadores científicos. Pensé que era apropiado basar el documental sucesivamente en el trabajo de estos especialistas, ya que no se pueden utilizar cosas que no sean reconocidas por ellos”, explicó en entrevista el director.

Algunos especialistas que consultó fueron los historiadores Rodrigo Martínez Baracs y Gisela von Wobeser. Lo que le interesaba también era entender el fenómeno que se da en el culto a la Virgen.

A pesar de ser gnóstico “si alguien tiene dudas sobre la fe que la gente profesa, les insto a que se den una vuelta a la Basílica de Guadalupe, ya que esto es algo que se siente y vibra. Creo que el tema de las apariciones es relevante, no necesariamente por si se prueban o no, sino por todas las cosas positivas que hay detrás del fenómeno, como la fe y el sincretismo que ha logrado la unidad y la identidad en el país. La Virgen de Guadalupe se convierte así en la primera bandera que tuvo México. Al final del día, esto es nuestro país, y es parte de nuestra mexicanidad mantener un templo con más peregrinos católicos que el Vaticano, tiene un valor significativo”, comentó.

Cada 12 de diciembre, millones de peregrinos llegan a la Basílica de Guadalupe, ayer en el corte de la mañana se contabilizaron más de cinco millones de fieles que fueron a rezarle.

El documental, que ya está en la cartelera del país y es narrado por la actriz mexicana Mabel Cadena, se remonta hasta la Nueva España.

“Durante la investigación me di cuenta de un silencio entre la fecha en que aparece la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac en 1531 y la primera vez que se da a conocer el relato tal como lo conocemos. Me pareció fascinante investigar qué estaba sucediendo en la Nueva España durante ese periodo, con el objetivo de entender la formación de México y cómo se dio inicio a este fenómeno. Aunque encontré muchos documentos, tres de ellos me parecieron especialmente relevantes, ya que no trataban precisamente sobre alguna aparición”, compartió.

El realizador explicó que la razón por la cual eligió a la actriz Mabel Cadena como narradora fue poder contar con un icono femenino y con proyección internacional. “La idea era que, al elegir a alguien reconocido, respaldar la seriedad del proyecto. En otras palabras, si un actor de renombre respalda el proyecto, se asume que hay seriedad en el mismo, al igual que cuando Leonardo DiCaprio apoya un proyecto relacionado con el calentamiento global”, dijo.