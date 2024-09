Traen ópera Beatrix Cenci a México

Por primera vez en el Palacio de Bellas Artes se montará Beatrix Cenci, la última ópera escrita por el compositor argentino Alberto Ginastera, que se estrenó en 1971. La obra, una historia de incesto, parricidio, torturas y abuso sexual, será “una bofetada poética” para el público, aseguró ayer en conferencia de prensa la directora de escena, Marta Eguilior.

“Si teníamos una serie de escenas violentas no era necesario hacer una literalidad de la violación ni en el asesinato del padre ni cuando se le hace justicia a Beatrix, todo el trabajo escénico es desde la poética, pero eso no quiere decir que no estemos contando algo tremendamente duro”, dijo sobre esta ópera basada en una historia real, la de Beatrice Cenci, una noble italiana recordada por un juicio de parricidio en la Roma posrenacentista.

Asimismo, dijo que con esta historia espera sacudir al público, en un tiempo en el que la violencia está presente desde la televisión hasta las redes sociales: “Nos hemos acostumbrado y parece que no nos afecta, por eso hay que dar una pequeña bofetada poética para despertar”.

María Katzarava, directora artística de la Compañía Nacional de Ópera, destacó que decidieron presentar esta obra, porque le pareció pertinente hablar de la violencia hacia las mujeres que se vive en el mundo.

“Es muy importante que no se callen este tipo de eventos tan fuertes, que siguen sucediendo en todo el mundo, más en los países latinos”, expresó.

Dijo que Beatrix Cenci será “impactante pero positiva, hay que mirarla desde el lado crítico, qué estamos viviendo como sociedad las mujeres. Es lo que estamos plasmando, por eso nos ha parecido tan importante mostrarla en México”, agregó sobre la ópera que se presentará el 13, 15, 17 y 20 de octubre en Bellas Artes.