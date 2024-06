Ve deterioro en la clase política mexicana

El periodista y analista Sergio Sarmiento, quien ha entrevistado a figuras relevantes de la historia de la política mexicana, como Carlos Castillo Peraza, Cuauh-témoc Cárdenas o Carlos Salinas de Gortari, considera que en la actualidad, en todos los partidos hay una carencia de políticos con mayor preparación académica e intelectual.

“Sí veo un deterioro en la preparación académica e intelectual de los políticos, es consecuencia de que estamos viviendo tiempos de populismo, en la que llegas a puestos de elección popular no porque seas inteligente, no porque tengas ideas sobre qué políticas públicas impulsar para mejorar la situación del país, sino que llega una clase política sin preparación, con grandes carencias académicas”, comentó a La Razón Sergio Sarmiento, quien celebró ayer 27 años del programa La entrevista con Sarmiento.

Aseguró que lo anterior no es algo exclusivo de un partido político, es generalizado. “Lo veo en todos los partidos, veo los discursos de Alejandro Moreno Alito, presidente del PRI; escucho a Marko Cortés, presidente nacional del PAN; escucho a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, quien dice que quienes están en la oposición son corruptos; me doy cuenta que ya no hay inteligencia, lo lamento, porque me tocó convivir con líderes del PRI, como Beatriz Paredes, dirigentes del PAN como Carlos Castillo Peraza, quien era filósofo, te podías sentar con él y hablar de filosofía”, indicó.

A lo largo de más de cinco lustros de La entrevista con Sarmiento, el también analista político ha charlado con personalidades como el pensador Giovanni Sartori, el escritor Mario Vargas Llosa, los estadistas internacionales Felipe González, de España; y Mijaíl Górbachov, de la Unión Soviética; y los cantantes Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. En un momento en el que recientemente en México se votó por la Presidencia del país, varias gubernaturas y se eligió al Congreso, ya quiere sentarse con todas aquellas figuras que definirán el rumbo de la nación en los próximos años, entre ellas, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa del país.

Siempre he tenido la filosofía de que hay que sentarse a hablar con todas las fuerzas políticas, ése fue el mandato que me dio el señor Ricardo Salinas en 1997 cuando me pidió empezar

Sergio Sarmiento, Periodista y analista político

“En las próximas semanas voy a tratar de entrevistar a todos aquellos personajes que pienso que pueden tener un papel relevante en el próximo gobierno, creo que debemos conocer a quienes van a llevar adelante al país en materia económica y política”, adelantó.

Dijo que al cumplirse los 27 años del programa se siente orgulloso de haber sido un proyecto que contribuyó a la transición política mexicana, al pasar de un régimen de partido único a una alternancia de partidos en el poder, cuando en el año 2000 fue electo como presidente Vicente Fox, por el PAN. Apuntó que en la actualidad es más que relevante, porque “estamos viendo una votación muy favorable a un solo partido, pero dentro de esa circunstancia de libertad”.

“En lo personal creo que es mejor un poder dividido, nunca me han gustado los partidos hegemónicos, mucho menos los partidos únicos, empecé mi vida profesional en 1971 escribiendo contra el presidente Luis Echeverría, toda mi vida me he opuesto a los partidos únicos; sin embargo, los electores tomaron una decisión”, aseguró.

Resaltó que La entrevista con Sarmiento, que se transmite los martes a la medianoche y los sábados a las 23:30 por Adn40, se ha destacado por la diversidad de personajes de la vida política, cultural, científica y deportiva que se han presentado, con la intención de mostrar la pluralidad de ideas.

“Siempre he dicho que hacer una entrevista es estar sometido a un curso universitario, trato de ir al fondo, me gusta que el entrevistado tenga tiempo de hablar, que las preguntas sean más cortas que las respuestas, y que el entrevistado tenga la oportunidad de ser escuchado”, dijo Sarmiento, quien confesó que le gustaría también charlar piloto de automovilismo Sergio Checo Pérez.

Para Sarmiento, cada vez que entrevista a un personaje es la oportunidad de conocerlo a fondo y más de una vez se ha llevado sorpresas. “Cuando charlé con Carlos Salinas de Gortari, con esta visión que teníamos todos del villano favorito, después de entrevistarlo, si bien tenía una posición crítica hacia él, por las políticas que había impulsado, se trataba de un hombre muy inteligente que había tenido retos del país y del mundo, en un momento en que empezaba el proceso de globalización”, contó.