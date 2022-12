Visibilizan 80 años de diseño hecho por mujeres en México

Un recorrido por 80 años de diseño hecho por mujeres en México y el cual visibiliza un trabajo que en un primer momento fue relegado por las dinámicas patriarcales del pasado se presenta en la muestra Diseño en femenino. México 1940-2022, conformada por 335 piezas de 110 creadoras de 15 estados del país.

La muestra, que se inaugura hoy en el Museo Franz Mayer, abarca desde las primeras prácticas de diseño asociadas a lo “femenino”, pero que sólo se permitían en el espacio doméstico mientras era más visible el trabajo de los arquitectos, hasta la profesionalización de esta labor y la producción actual en la que las mujeres tienen una preocupación por el medio ambiente y exploran cruces entre esta disciplina con las artesanías, la animación y las artes gráficas.

“Arrancamos con esa reflexión y la ponemos entre comillas, ‘domesticidad’ y ‘lo femenino’, porque antes de que hubiera una carrera de diseño eran mujeres haciendo manualidades en sus casas, era el diseño que se les permitía hacer. Hablamos de estos espacios que no se les dieron a las mujeres, porque se consideraba que no tenían nada qué hacer en las aulas de las escuelas de arte”, señaló ayer en conferencia de prensa Ana Elena Mallet, quien junto con Pilar Obeso, estuvo a cargo de la curaduría de la exposición.

Vitral 2, de Emma Gavaldón v. L. Boomkamp, en colaboración con Claudia Hernández Hernández. Fotos: Santiago Vega, Ramiro Chaves y Sergio López

La exhibición incluye creaciones de diseñadoras como Adriana Díaz Cossío, Ana María Núñez Brilanti, Annette Nancarrow y Ximena Pérez Grobet, por mencionar algunas. Además del trabajo de las pioneras Graziella Díaz de León, Louisa Reynoso y Ana Pellicer.

Se resalta el caso de diseñadoras que trabajaron con sus parejas, pero quedaron relegadas porque sólo se les dio el crédito a ellos, como Anni y Josef Albers; Charles y Ray Eames, Lilly Reich y Mies van der Rohe y/o Charlotte Perriand y Le Corbusier.

Forma parte de la exposición Ana Ramírez González, quien trabajó en la película Coco, de Pixar. Además de Clara Porset, quien reflexionó acerca de cómo lidió con los arquitectos en una época donde las mujeres tenían pocas oportunidades.

Rana, de Aurora Pellizzi. Foto: Santiago Vega, Ramiro Chaves y Sergio López

“Ella hacía muebles, tenía que estar presente en la arquitectura desde el principio del proyecto y muchas veces no la integraban desde el inicio, sino que la integraban con esta idea de la decoradora. Ella tiene un texto fuertísimo, el cual dice que la decoración no existe, que es una cosa impuesta y superpuesta, que lo que tendría que existir es el diseño como una actividad que puede hacer cualquer individuo creativo”, explicó la curadora.

Se incluye el trabajo de artesanas, en cuyas piezas y creaciones destaca el uso de materiales locales y cosmovisiones de sus comunidades.

En el recorrido se aprecia cómo las diseñadoras han dejado de estar asociadas al trabajo manual y cómo hoy tienen sus propios estudios y están experimentando con nuevos materiales.

Sillón Porset por Mexa Design, de Clara Porset. Foto: Santiago Vega, Ramiro Chaves y Sergio López

“Se está trabajando con materiales biodegradables, orgánicos para generar objetos que no tengan una huella de carbono tan fuerte en el medio ambiente. Antes las mujeres estaban asociadas con prácticas relacionadas con lo manual y eso ya no existe, ni debe de existir. Queremos hacer un esfuerzo por no clavarnos en esta cosa binaria, de femenino y masculino”, apuntó Mallet y agregó que espera que con esta muestra se visibilice la potencia que tiene el diseño hecho por mujeres.

Con el fin de ampliar el registro de las diseñadoras que han realizado un trabajo destacado se está haciendo un fotomural con las creadoras vivas que forman parte de la exposición.