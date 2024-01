Zona Maco celebra 20 años de impulsar el mercado del arte

La feria de arte contemporáneo Zona Maco, la más grande de América Latina, celebra 20 años de impulsar el mercado del arte en México. En esta edición de aniversario contará con el programa especial llamado FORMA, en el que galerías como CURRO, La Caja Negra, Patricia Conde, Galería de Arte Mexicano y Kurimanzutto, entre otras, exhibirán proyectos de sus artistas en los pasillos e intersecciones del encuentro, detalló a La Razón, la directora artística Direlia Lazo.

“Es una edición de aniversario, estamos enfocados en que sea un programa de celebración, en retribución a las galerías, a los artistas y a las instituciones que han nutrido la trayectoria de la feria. Uno de los programas iniciales en el que hemos trabajado se llama FORMA, es la primera vez que una propuesta de estas características va a tener un lugar aquí, está destinado a piezas que se van a presentar en los pasillos e intersecciones de la feria”, compartió Direlia Lazo, quien este 2024 se estrena como directora artística de la feria.

CURRO presentará obras del artista Mauricio Alejo, quien se ha caracterizado por registrar en fotos y videos objetos cotidianos; Kurimanzutto participará con Damián Ortega, quien ha destacado por instalaciones como Cosmic Thing; La Caja Negra se suma con Mathias Goeritz; OMR, con Eduardo Sarabia, cuyo quehacer transita entre sus raíces mexicanas y su identidad estadounidense; y Ehrhardt mostrará obras de Rosa Tharrats, quien trabaja con textiles.

Como parte de los festejos, por primera vez se entregará el premio The Highlight of the Show, dotado de 100 mil dólares (un millón 720 mil pesos), que se dividirá en partes iguales, entre el artista de la pieza votada por el público y la galería que lo representa.

“Es un premio meramente filantrópico, de reconocimiento y celebración, ni la galería ni el artista tienen que dar nada, lo cual me parece sumamente interesante en los contextos de la feria, donde la comercialización es el centro, es un premio que se desmarca un poco de eso”, dijo Lazo.

Añadió que cada asistente de la feria podrá votar por su obra preferida durante los días del encuentro, del 7 al 11 de febrero, en el Centro Citibanamex, en Lomas de Sotelo, Ciudad de México.

“Hay piezas que estarán en el stand de la galería, hay otras que fueron incluidas en FORMA, la convocatoria fue para todas las que participan en la feria, las de arte contemporáneo y moderno, foto, todas las secciones. Vamos a tener un mapa donde vas a poder ver dónde están ubicadas, seguramente estarán identificadas. El sistema de votación va a ser digital”, compartió Direlia Lazo.

Este 2024 llegarán a Zona Maco 212 galerías de 25 países como Alemania, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Colombia y Perú. Hay algunas que vuelven tras pausar su participación a raíz de la pandemia y otras que se suman por primera vez. Presentan desde arte contemporáneo y moderno, hasta piezas de diseño, antigüedades y fotografía, porque la feria vuelve a aglutinar a todos sus proyectos.

Uno de los retornos esperados es el de la estadounidense Pace Gallery, que desde el 2019 no se ha presentado en la feria, adelantó Direlia Lazo.

SE CONSOLIDA. En dos décadas de existencia, Zona Maco ha impulsado la llegada de otros encuentros en la semana del arte (BADA, Feria Material y Salón Acme, entre otros) y ha logrado ser un motor que impulsa el mercado del arte en la CDMX, lugar al que cada vez más llegan galerías extranjeras a inaugurar filiales, resaltó la directora artística de la feria que fundó Zélika García.

“Zona Maco es la feria con mayor renombre en Latinoamérica, es un poco la primera cita del arte latinoamericano en el año, después hay esta continuidad de ferias en diversas partes del mundo; siento que, sin duda, ha sido un crecimiento orgánico, entre la escena tan potente, artística que tiene México y la existencia de una feria con las dimensiones de Maco, con la cantidad de visitantes, de expositores de diversas partes del mundo.

“Me parece que ha sido este crecimiento el que ha potenciado muchísimo tanto la visibilidad de la feria como la escena. También destaco esta presencia tan consolidada que está teniendo el arte mexicano a nivel internacional, a nivel de grandes bienales, de instituciones, de megainstituciones, aparejado con la presencia del arte latinoamericano”, concluyó Direlia Lazo, quien se ha propuesto impulsar el arte latinoamericano y dar continuidad a Zona Maco.