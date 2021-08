Con 20 años de hegemonía Liga MX enfrenta a MLS

Después de Juegos Olímpicos y de un verano en donde se disputaron Eurocopa, Copa América y Copa Oro, los diferentes torneos locales e internacionales comienzan sus participaciones y esta semana los clubes de la MLS y la Liga MX se volverán a ver las caras en dos campeonatos: Leagues Cup y Concachampions.

Los conjuntos de la Major League Soccer están urgidos de cosechar un titulo en algún campeonato de la Concacaf, pues desde hace 20 años no lo logran, el último equipo estadounidense en levantar un trofeo, fue el Galaxy de Los Ángeles en 2001.

A pesar de que los clubes de la Liga MX no han ganado todos los campeonatos en dicho tiempo, sí tienen una clara hegemonía, pues solamente han perdido dos, 2004 Alajuelense y 2005 Saprissa, ambos combinados de Costa Rica son los únicos que se llevaron el título.

En la Leagues Cup quedan cuatro equipos por país, por parte de México León, Tigres, Pumas y Santos buscarán el trofeo, mientras que por Estados Unidos están Sporting de Kansas City, donde milita el delantero azteca Alan Pulido, Seattle Sounders, New York City y Orlando City.

“Aquí se hacen muchos goles, eso marca un poco el desorden que tenemos defensivamente hablando, y México es diferente en ese sentido, quizá son más lentos, pero mucho más estructurados. La mentalidad, las ganas, el deseo que tenemos podemos marcar la diferencia. Sí, es verdad, falta dar el salto de calidad en la MLS y la infraestructura en unos años nos acercará. Por eso estos juegos son importantes”, resaltó PuliGol.

La actividad de los cuartos de final arranca este martes en punto de las 19:00 horas cuando el León visite al Sporting y las 21:00 horas Tigres hará lo mismo con el Seattle Sounders.

“Bien, contento, sabemos que este club tiene muchos compromisos por todo lo que ha logrado y está en estos partidos, por eso vamos con la idea de meternos de lleno a este torneo y ganarlo. El rival es un buen equipo, está haciendo bien las cosas, pero nosotros también traemos un buen ritmo de partidos, tenemos un equipo muy vasto y vamos con todo”, dijo Miguel Herrera, técnico de los de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

. Gráfico: La Razón de México

El miércoles New York recibe a los Pumas a las 19:00 horas, los universitarios no pasan por un buen momento en la Liga MX desde el campeonato pasado y si quieren mantenerse con vida y regresa a CU con una ventaja tendrán que salir con sus mejores hombres, pero Andrés Lillini no convocó a los titulares y participará con una gran cantidad de jóvenes este encuentro.

Santos, por su parte, también viajará a Estados Unidos y se verá las caras contra el Orlando City.

En el torneo que luce más complicado que algún equipo de la Major League Soccer pueda tener alguna posibilidad es en la Concachampions, ya que solamente el Portland queda con vida y va ante el América, iniciando la serie el jueves en el Estadio Azteca y con el torneo de vuelta la próxima semana en Estados Unidos.

Por su parte, Cruz Azul y Monterrey chocarán en la otra llave para conocer al finalista. Recordar que el ganador de este título gana su boleto directo al Mundial de Clubes, que para la siguiente edición ya tendría un nuevo formato.

Los actuales campeones de ambos torneos son mexicanos, La Máquina se llevó la Leagues Cup de 2019, pues en 2020 el certamen se canceló a causa del coronavirus.

Por su parte, Tigres se llevó la última Liga de Campeones de la Concacaf y con su segundo lugar es la mejor participación de un club de la Liga MX en el Mundial de Clubes.