F1: Red Bull reconoce interés en Franco Colapinto y Checo Pérez peligra

Gracias México, no fue nuestro fin de semana. Pero nunca nos vamos a dar por vencidos y el próximo año nos vemos para volver a intentarlo.

¡Me los llevo a todos en mi coche!🇲🇽❤️



Thank you, Mexico. This wasn’t the weekend for us. I’ll never give up and I’ll try again next year.… pic.twitter.com/XrD6KAqv2X