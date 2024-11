Liga MX: Matías Almeyda rompe el silencio acerca de rumores de su regreso a Chivas

El nombre de Matías Almeyda sonó con fuerza como uno de los posibles sucesores del también argentino Fernando Gago en el timón de las Chivas, club al que el ‘Pelado’ dirigió entre 2015 y 2018.

Cuestionado al respecto, el actual entrenador del AEK Atenas rompió y el silencio y descartó que de momento vuelva al Guadalajara, pues está enfocado con el club griego.

“Para México: llevan más de un mes escribiendo. Chivas es un club grande. En dos años y medio llegamos a 7 finales y ganamos cinco títulos. Queda algo. Lo que se ha escrito es mentira. No tengo tiempo. Mi energía siempre es que gane el AEK. No miento”, aseveró Matías Almeyda en conferencia prensa.

Matías Almeyda desmiente llegada a Chivas 🚫🐐❌️ pic.twitter.com/kDRnGOs3uk — SPORTV MX (@SPORTVMX) October 31, 2024

De esta manera, el ‘Pelado’ negó rotundamente que regrese en estos momentos a la Liga MX para tomar las riendas de Chivas por segunda vez en su carrera al asegurar que los rumores son falsos.

Al mismo tiempo, Matías Almeyda manifestó su agradecimiento a los altos mandos del AEK Atenas, escuadra de la que está al frente desde el 2022.

“Agradezco a la gente del AEK. Siempre es importante cuando los resultados no salen es importante tener ese apoyo. Lo apreciaré por siempre. Me hace feliz que la gente de AEK me demuestre su cariño. Cuando los resultados no son positivos, en el camino me saludan y me dicen palabras cálidas. Para mí es importante”, resaltó el timonel argentino.

¿Cuántos títulos ganó Matías Almeyda con Chivas?

Matías Almeyda estuvo en la dirección técnica de Chivas del 2015 al 2018, lapso en el que ayudó al club a volver a los primeros planos de la Liga MX.

Con el ‘Pelado’ al frente, el Rebaño conquistó cinco títulos. Los rojiblancos ganaron dos Copas MX, una Supercopa MX, una Concachampions y una Liga MX, ésta última en el Torneo Clausura 2017.

El sucesor de Matías Almeyda tras su salida de Chivas fue el exgoleador paraguayo José Saturnino Cardozo, quien pasó sin pena ni gloria como la mayoría de los últimos directores técnicos de la escuadra tapatía.

¿Cuántos trofeos ha ganado Matías Almeyda en Grecia?

En los dos años que lleva en el futbol de Grecia con el AEK Atenas, el argentino Matías Almeyda ha obtenidos dos títulos.

De la mano del originario de Buenos Aires, el cuadro ateniense cosechó la Superliga de Grecia y la Copa de Grecia, ambas en la Temporada 2022-2023.

En el AEK Atenas milita el mexicano Orbelín Pineda, a quien Matías Almeyda dirigió en la Liga MX en su etapa al frente de Chivas.

EVG