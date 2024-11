¡Oficial! Andrés Guardado anuncia su retiro de las canchas después de 19 años

El experimentado futbolista mexicano Andrés Guardado dio a conocer su adiós de las canchas mediante las redes sociales, después de una trayectoria de 19 años.

El Principito anunció su adiós al futbol con dos publicaciones en su cuenta de Instagram.

"Muchas gracias a todos!! No tengo palabras para describir lo q siento y lo agradecido q estoy con la vida por haberme permitido vivir en un sueño durante estos años ! … 🙏🏼⚽️🤴🏻💪🏻 Gracias Futbol por tanto ! 🤚🏼“, escribió Andrés Guardado en su primera publicación.

En la otra publicación que subió a Instagram, el Zorro Plateado compartió una fotografía en la que sale acompañado de su esposa Sandra de la Vega y de sus dos hijos.

Antes de subir esas dos publicaciones, Andrés Guardado realizó una transmisión en vivo en la mencionada red social para anunciar su retiro al finalizar la participación del León en el Apertura 2024 y agradecerle a Jesús Martínez Murguía, presidente del club, por haberle permitido poner fin a su carrera en la Liga MX.

“Estoy en la cancha, porque aquí quería hacer pública mi decisión de dejar el futbol terminando esta temporada y dejar de ser jugador profesional después de 19 años. Agradecer a Jesús Martínez, quien me dio la oportunidad de retirarme en México. Sé que no salieron las cosas como queríamos, pero me voy orgulloso de pertenecer a esta institución", dijo el jugador de 38 años de edad.

Andrés Guardado le agradece al entrenador Eduardo Berizzo

El canterano del Atlas también le dedicó un mensaje de agradecimiento al entrenador argentino Eduardo Berizzo, quien tomó las riendas de La Fiera en la Jornada 7 del actual Torneo Apertura 2024.

“Me voy contento de que cierta manera este último mes pude enseñar un poco lo que es Andrés Guardado en la cancha y se lo agradezco a Berizzo porque me hizo disfrutar este último mes y sentirme útil. El ser niño y recordar por lo que me dediqué al futbol", señaló al respecto el cinco veces mundialista con la Selección Mexicana.

“Quiero agradecer a mis papás, a don Andrés y a Teresita por hacer tanto para que consiguiera mi sueño. Agradecer a mi hermano Alex porque fue mi primer ídolo y mi ejemplo a seguir. Cuando te iba a ver entrenar soñaba con ser como tú. A mi hermana Ceci por aguantarme y siempre ser un apoyo", son las palabras que el oriundo de Guadalajara le dedicó a sus papás y a sus hermanos.

¿Cuándo es el último partido de Andrés Guardado?

Andrés Guardado podría disputar su último partido como futbolista profesional este domingo 10 de noviembre, cuando el León visite al Monterrey en la Jornada 17 de la Liga MX.

La Fiera llega al duelo a celebrarse en el Estadio BBVA con posibilidades de acceder al play-in, pues se ubica en el sitio 11 con 18 unidades.

Para que el León siga con vida en el Apertura 2024, debe vencer a Rayados y esperar que el Atlas pierda en su visita a Aguascalientes ante el Necaxa, pues los rojinegros cosechan 21 puntos, que son a los que llegarían los Panzas Verdes, que además deberían ser mejores que los tapatíos en la diferencia de goles.

Si León gana y le favorecen las combinaciones, Andrés Guardado podría jugar al menos un duelo más con el cuadro guanajuatense, el correspondiente al play-in. Y dependiendo cómo le vaya a los Esmeraldas en dicha instancia se podría alargar el retiro del Principito de las canchas.

El experimentado jugador tuvo su retiro con la Selección Mexicana en octubre en los amistosos contra Valencia y Estados Unidos, recibiendo un emotivo homenaje en el duelo ante el conjunto de las barras y las estrellas en el Estadio AKRON.

EVG