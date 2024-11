F1: Checo Pérez recibe inesperada ayuda de un experto; “es único”

Checo Pérez no solo recibe criticas por parte del mundo del automovilismo, pues también hay hombres como Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E, que defienden al piloto mexicano y asegura que la F1 ha sido injusta.

En declaraciones recientes, Longo, quien tuvo a Checo como piloto en la Fórmula 2, ha elogiado el talento del mexicano y ha criticado el trato que ha recibido en la máxima categoría del automovilismo.

Checo Pérez en una carrera de la presente campaña de la F1

“Adoro a Checo, adoro a Carlos Slim. Yo creo que el mundo de la F1 ha sido tremendamente injusto con Checo. Yo le he tenido de piloto durante dos o tres años en la Fórmula 2 y no me cansaré de decirlo. Era un piloto con un talento absolutamente único”, afirmó Longo en el canal de Twitch de SoyMotor.com.

El cofundador de la Fórmula E recordó una anécdota que demuestra el talento de Pérez: “Le he visto adelantamientos, algo recuerdo, en Doha, por el año 2008/2009 en la GP2 asiática que algo así no lo he visto en mi vida. Y ya llevo alguna que otra carrera a mis espalda”.

Alberto Longo no ve trato equitativo con Checo Pérez

Longo también ha comparado el trato que ha recibido Checo Pérez con el de su compañero Max Verstappen, actual campeón del mundo y quien está camino a ganar otro nuevo título de la mano de Red Bull.

“Estamos hablando de uno de los mejores pilotos de la historia, que es Max. Pero, dicho esto, a mí no me ha parecido justo el trato que se le ha dado a Checo. Desde el principio, ahora es más visible, pero a mí no me ha parecido justo desde el principio”, señaló.

Las declaraciones de Longo ponen de manifiesto el gran respeto y admiración que siente por Checo Pérez. El cofundador de la Fórmula E ha defendido el talento del mexicano y ha criticado las injusticias que ha tenido que enfrentar a lo largo de su carrera en la Fórmula 1.

A la actual temporada de la F1 le restan tres carreras para el final. El mexicano Checo Pérez es octavo del campeonato mundial de pilotos y durante la campaña solo pudo subir cuatro veces al podio, todos al inicio del año.

aar