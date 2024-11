Liga MX: Ricardo La Volpe no tuvo piedad contra los técnicos extranjeros que llegan a México

El exentrenador argentino, Ricardo Antonio La Volpe, no se guardó nada en sus declaraciones y arremetió contra los técnicos extranjeros que llegan a México, en especial contra Fernando Hierro y Fernando Gago, quienes se fueron de Chivas y no precisamente en los mejores términos.

En el podcast de Aldo De Nigris, El Bigotón realizó su duro comentario y aseguró que los técnicos extranjeros “vienen a vender humo” y que solo buscan oportunidades en México cuando no tienen propuestas en el extranjero.

“Vienen y venden humo. Solo dura cuando los llaman de fuera, porque Hierro vino a trabajar y ve a preguntar a Chivas, ¿Por qué se fue? ¡Porque no tenía trabajo! ¿Si le daba la oportunidad el Real Madrid o alguno de esos equipos va a venir para acá? Que dejen de mentir. Y hay otros que vienen de fuera porque no tienen trabajo, te lo demostró Fernando Gago, vino y se fue”, dijo.

Además, La Volpe aprovechó la oportunidad para criticar la falta de oportunidades para los entrenadores mexicanos. “Yo no escucho a un Miguel Herrera o un Nacho Ambriz, ya no trabaja más Sergio Bueno, Pepe Cruz, Mario García. No le dan oportunidades al mexicano”, señaló.

Estas declaraciones de La Volpe han generado gran revuelo en futbol mexicano, reavivando el debate sobre la contratación de técnicos extranjeros y la falta de oportunidades para los entrenadores nacionales.

¿A qué se dedica Ricardo La Volpe?

Ricardo Antonio La Volpe se ha mantenido activo en el mundo del fútbol, pero en un rol diferente al de entrenador de campo.

En la actualidad el exportero es analista de TUDN, además que gracias a su amplio conocimiento en el deporte es invitado especial en diferentes espacios en donde se habla de futbol.

Por si fuera poco, El Bigotón tiene su propio espacio en redes sociales en donde tiene invitados para charlar de la actualidad del futbol, así como recordar anécdotas.

De la misma manera, Ricardo La Volpe es activo en redes sociales, en donde comparte fragmentos de sus pláticas, así como de sus días y sus diferentes actividades.

aar