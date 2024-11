¿Quién es Ella Bucio, la mexicana campeona del mundo en parkour?

La atleta mexicana Ella Bucio conquistó la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Parkour-FIG 2024, en la modalidad de velocidad (Speed). Se llevó la máxima presea con un tiempo de 38.28 segundos, superando a la estadounidense Audrey Johnson (38.62) y a la sueca Miranda Tibbling (39.55).

Este triunfo la consolida como una de las mejores exponentes de parkour, repitiendo su título de 2022 en el mismo campeonato, pero en la modalidad de estilo libre (Freestyle). Además, suma un bronce y dos títulos en el serial de Copas del Mundo de Parkour 2024.

La prueba de velocidad, en la que Bucio se impuso, consiste en superar un circuito de obstáculos en el menor tiempo posible, una especialidad que exige precisión, velocidad y control absoluto del cuerpo.

¡CAMPEONA MUNDIAL! 🥇



La máxima referente del parkour mexicano, Ella Bucio (@EllaBucio), se corona en la prueba de velocidad femenil en la 2a. edición del Campeonato Mundial de la disciplina en Kitakyushu, Japón.



🥇 🇲🇽

🥈 🇺🇸

🥉 🇸🇪 pic.twitter.com/LYwEOobYsI — CONADE (@conadeoficial) November 16, 2024

Tras su victoria, la multimedallista expresó la complejidad de competir en un evento marcado por los retos climáticos y logísticos. “Ha sido bastante agotador tanto física como mentalmente por los cambios de calendario debido al clima y por no saber si competiríamos o no, pero al final, si no lo intentas, no puedes triunfar. Estoy feliz a pesar de todas esas dudas”, declaró.

Con este logro, Ella Bucio suma cuatro preseas internacionales en su carrera: dos oros y dos platas en campeonatos mundiales y copas internacionales, hoy en día, la mexicana es una de las máximas referentes de esta disciplina a nivel global.