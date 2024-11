Liga MX: Amaury Vergara es “el cáncer” de Chivas, asegura figura del futbol mexicano (VIDEO)

La actuación de Chivas en el Torneo Apertura 2024 sigue generando estragos, pues la eliminación del equipo en el Play-In de la Liga MX ante el Atlas generó que el dueño del equipo rojiblanco, Amaury Vergara, fuera blanco de fuertes señalamientos, pues lo ponen como el principal culpable de los malos resultados deportivos.

Amaury Vergara no es muy querido por la afición del Rebaño, pues fue silbado durante la premiación del Club Deportivo Tapatío como campeones de la Liga de Expansión MX, pero no fue todo, ya que durante el partido el Chelís aseguró que el hijo de Jorge Vergara es “el cáncer” de la institución.

¡Soltó la sopa! 😱🥇🔥



Durante los festejos del campeonato del Tapatío, esto fue lo que dijo el Chelis de Amaury Vergara



¿Qué opinas? #ZMGSports pic.twitter.com/g1jVU3eWxu — ZMG Sports (@ZMGsports) November 24, 2024

Chelís habla sobre su comentario ante Amaury Vergara

Cuando los futbolistas del Tapatío recibían sus medallas de campeones de la Liga de Expansión, Amaury Vergara bajó al terreno de juego para festejar con ellos, mientras saludaba a alguno de los elementos rojiblancos, se escuchó a José Luis Sánchez Solá decir: “Ay, el cáncer”.

El comentario del Chelís se dio en la transmisión del partido, pero el director técnico ya no dijo más, pues sus compañeros de narración ocuparon el espacio.

Posterior al juego, el Chelís utilizó sus redes sociales para aclarar la situación, pues asevera que nunca dijo tal cosa. “Eso no dije, pensé q no iba a aparecer, le dieron su medalla y se fue. Pon atención", dijo el comentarista de ESPN en X, red social antes llamada Twitter.

Amaury Vergara no tiene la mejor relación con la afición de Chivas, pues los hinchas lo tienen como el principal culpable de los malos resultados deportivos.

El más reciente tropezón del club es la eliminación en el Play-In del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, en donde los rojiblancos cayeron ante el Atlas en el Clásico Tapatío.

La falta de títulos es la principal molestia de los seguidores del Rebaño Sagrado, pues a pesar de las inversiones y cambios en el cuerpo técnico, Chivas no ha logrado conseguir los resultados esperados. Los directores técnicos, deportivos y jugadores cambian, pero no llega el esperado título de liga, que no se consigue desde 2017.

El Club Deportivo Guadalajara deberá esperar al arranque del nuevo torneo, en 2025, para intentar revertir los malos registros y buscar el trofeo que se les ha negado desde hace siete años.

aar