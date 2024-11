Club América: Rodrigo Aguirre le manda dardo a afición del Monterrey; “Llegué al mejor equipo de México”

El delantero uruguayo Rodrigo Aguirre ha entregado hasta el momento buenas cuentas en su primer torneo con el Club América, equipo al que llegó procedente del Monterrey, donde no la pasó tan bien.

El charrúa salió dolido de las filas del club regiomontano, por lo cual le mandó un duro mensaje a la afición de Rayados, a la que culpó de haberse marchado de la institución.

“De a poco me fueron apartando y me terminé yendo mal. La gente me sacó del club, pero agradezco esa situación porque aprendí un montón. Y así y todo logré llegar al mejor equipo de México“, declaró Rodrigo Aguirre para el programa ‘Locos por el futbol’ de Radio Del Sol.

El actual atacante del Club América cree que la fanaticada de Rayados se desquitó con él por la falta de buenos resultados, pues reveló que en ninguno de sus otros clubes ha recibido abucheos de los propios seguidores del mismo.

“Nunca me había pasado que la gente de mi propio me abucheara, todo el estadio. Era un club necesitado de ganar algo, por lo que buscaban a alguien con quien agarrarse", remarcó el Búfalo en la víspera de la Liguilla del Apertura 2024.

¿Cuántos goles lleva Rodrigo Aguirre con el Club América?

Rodrigo Aguirre se convirtió en refuerzo del Club América en el actual Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El club lo fichó tras la salida del seleccionado nacional Julián Quiñones al futbol de Arabia Saudita.

El Búfalo ha disputado 14 partidos con las Águilas, 12 en Liga MX, uno en la Campeones Cup y otro en la Leagues Cup. Lleva seis goles hasta el momento, cinco en el campeonato mexicano de Primera División y uno en la Leagues Cup.

El delantero uruguayo de 30 años de edad espera ser un elemento clave en la ofensiva de las Águilas en la fase final del Apertura 2024, donde los azulcremas buscan ser los primeros tricampeones en la historia de los torneos cortos.

¿Cuántos partidos jugó Rodrigo Aguirre con Monterrey cuántos goles hizo?

El futbolista uruguayo se convirtió en futbolista de Rayados en el Apertura 2022, procedente de los Rayos del Necaxa, el equipo que lo trajo a la Liga MX.

El oriundo de Montevideo marcó nueve goles en 63 compromisos con el Monterrey, ocho en el torneo doméstico y uno en la Concachampions.

En su etapa con el Monterrey, Rodrigo Aguirre se perdió varios partidos debido a tres lesiones que sufrió, lo que influyó en su bajo rendimiento con los albiazules.

EVG