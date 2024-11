Liga MX: Pumas toma radical decisión con el Chino Huerta a días de jugar cuartos de final ante Monterrey

César Chino Huerta se convirtió en uno de los jugadores más importantes de los Pumas de la UNAM, club que habría tomado una dura decisión con el futuro del delantero de la Selección Mexicana, quien se prepara para afrontar los cuartos de final del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

De acuerdo con información de Paco Arredondo, el cuadro del Pedregal no pondría trabas y le daría todas las facilidades al Chino Huerta para emigrar a Europa, pues el contrato del delantero termina pronto y lo harían salir de la mejor manera, para que no se vaya libre.

Pumas ayudaría al Chino a ir a Europa

El Chino Huerta ya estuvo cerca de jugar en el Viejo Continente, pues el certamen pasado lo buscaron de Inglaterra y estuvo cerca de llegar al Liverpool, que quería mandarlo a préstamo con otro equipo inglés para darle minutos y esperar a que se liberara un lugar extracomunitario, pero al final la transacción no llegó a ningún lado y el futbolista se quedó en México.

​​“Pumas ayudaría para que todas las partes salgan beneficiadas en caso de que exista alguna oferta. Cabe recordar que meses atrás se presentó la oportunidad de ser fichado por el Liverpool de la Premier League, no pudo concretarse porque los Reds ya no tenían cupo para extranjeros; buscaban colocarlo en otro equipo pero no se abrieron los espacios”, informó Paco Arredondo.

César Huerta y los Pumas se preparan para enfrentar a los Rayado de Monterrey en los cuartos de final del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, a donde el cuadro capitalino llega como cuarto lugar general, mientras que la institución regia lo hace en el quinto peldaño.

Pumas no es campeón desde hace 13 años

Los Pumas arrancan la Liguilla del Apertura 2024 con un pesada carga, pues no son campeones de la Liga MX desde hace 13 años, ya que la última vez que lo consiguieron fue en 2011.

Aquella ocasión el Club Universidad estaba dirigido por Memo Vázquez, leyenda del equipo que hizo al equipo el manda más del futbol mexicano luego de vencer a Monarcas Morelia en la final.

Desde entonces, los Pumas atraviesan una de las peores rachas de su historia, además que en este periodo han perdido dos finales de Liga MX, una ante Tigres y otra frente León, sumado a la caída en la defección por el título de la Liga de Campeones de la Concacaf ante Seattle Sounders.

