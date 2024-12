Mundial de Clubes 2025: Cuándo y a qué hora ver EN VIVO y GRATIS el sorteo del torneo de la FIFA

Cada vez falta menos para conocer el destino de los 32 equipos clasificados a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, en donde habrá participación mexicana con el Monterrey, León y Pachuca.

El formato del Mundial de Clubes será diferente al de años pasados, pues por primera vez en la historia contará con 32 escuadras, que competirán en un certamen igual al de las selecciones en Qatar 2022.

Esto quiere decir que habrá ocho grupos de cuatro equipos, en donde los primeros dos avanzan a octavos de final, fase en la que el torneo entra en su fase de eliminación directa a partido único hasta llegar a la gran final.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el sorteo del Mundial de Clubes 2025?

El sorteo del Mundial de Clubes de la FIFA 2025 se realiza en Miami, Florida, Estados Unidos, este jueves 5 de diciembre y arranca en punto de las 12:00 horas de la Ciudad de México. Podrás seguir la transmisión en vivo por los canales oficiales de la FIFA como FIFA.com y FIFA+.

Bombos para el sorteo del Mundial de Clubes 2025

Bombo 1: Manchester City, Real Madrid, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense

Bombo 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milán, Porto, Atlético de Madrid, Benfica, Juventus, Salzburg

Bombo 3: Al Hilal, Ulsan HD, Al Ahly FC, Wydad AC, Monterrey, Club León, Boca Juniors, Botafogo

Bombo 4: Urawa Red Diamonds , Al Ain FC, Espérance Sportive de Tunisie, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami

¿Cuándo y dónde se juega el Mundial de Clubes 2025?

El Mundial de Clubes 2025 será el primero que se dispute bajo el nuevo formato de 32 equipos, cuando anteriormente se disputaba con los campeones de las confederaciones bajo el mando de la FIFA.

La nueva Copa del Mundo de Clubes se juega del 15 de junio al 13 de julio de 2025 en 12 sedes de Estados Unidos, que a su vez servirá como un preámbulo de lo que será el Mundial de selecciones que se jugará en este mismo país en 2026, aunque lo compartirá con México y Canadá.

Los inmuebles que albergarán los duelos del Mundial de Clubes 2025 son: Metlife Stadium (New Jersey), Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Bank of America Stadium (Charlotte), TQL Stadium (Cincinnati), Rose Bowl (Pasadena), Hard Rock Stadium (Miami), GEODIS Park (Nashville), Camping World Stadium (Orlando), Inter&Co Stadium (Orlando), Lincoln Financial Field (Philadelphia), Lumen Field (Seattle) y Audi Field (Washington, D.C.).

