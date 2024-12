¿Monterrey con miedo ante Atlético de San Luis?; DT de Rayados confiesa: ‘no somos los favoritos’

Monterrey se mide al Atlético de San Luis por un lugar en la gran final de la Liga MX, pero el estratega argentino de Rayados Martín Demichelis, sabe que enfrentar a los Gladiadores no será nada sencillo, pero eso no es todo, pues considera que su equipo para avanzar de las semifinales del Apertura 2024.

Previo al primer choque de la serie, el técnico de La Pandilla comentó que el conjunto potosino es difícil de vencer, además de lanzar un mensaje poco alentador para los aficionados.

“No nos vamos a encontrar a un rival fácil y es ahí donde quiero que todos entendamos, primero los jugadores, nosotros como cuerpo técnico, la propia afición también, que nosotros no somos los favoritos”, dijo en conferencia de prensa.

El exjugador argentino profundizó y explica que el equipo que avanzará a la final del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX será el equipo que mejor juegue la serie completa y no el que se ponga como favorito.

“Va a pasar el que juegue mejor”, Martín Demichelis

“Nos hacemos cargo de las circunstancias, pero que los dos equipos llegan a la semifinal merecidamente y que entonces va a pasar el que juegue mejor los 200 minutos y no el que se ponga un cartel de favorito”, argumenta.

Atlético de San Luis sin duda llegará motivado al juego ante Monterrey, no solo por buscar el pase a la final del torneo, pues en cuartos de final ya eliminó a los Tigres y querrá hacer de Rayados su segunda víctima norteña en la Liguilla.

“No considero que Tigres haya caído en exceso de confianza, yo tuve la posibilidad de ver los dos partidos y me pongo en los pantalones del entrenador de Tigres cuando no se alcanza el objetivo, cuando la institución es importante, pero su equipo llegó 25 veces entre los dos partidos abajo del arco con situaciones muy claras, la pelota no entró”, dijo Demichelis.

El técnico de Rayados habló también sobre las varias oportunidades de gol que tuvo el cuadro de la UANL frente el marco de San Luis, pero en la vuelta el portero Andrés Sánchez fue clave para que los tuneros alcanzaran las semifinales.

“No me pregunte por qué, porque no entré ni siquiera en el análisis de su equipo, faltaría más y que me permita opinar yo de lo que tenían entrenado, planificado, ideado y cómo se desarrolló, pero llegaron 25 veces con facilidad al arco rival y no metieron el gol y el arquero fue figura en los dos partidos, pobre del entrenador”, termina.

