Chivas: Referente de la Liga MX arremete contra Óscar García por “vender espejitos”

El español Óscar García fue presentado como el nuevo entrenador de las Chivas y en su primera conferencia de prensa dijo que dirigir al Rebaño Sagrado es como entrenar al Barcelona o el Real Madrid, situación que no cayó bien en Miguel Herrera.

El exDT de la Selección Mexicana arremetió ante las declaraciones de García, quien llega al Club Deportivo Guadalajara para comandar a la institución en el Torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

🔴⚪️ ¡Bienvenido al Guadalajara, @oscargarciaj! ⚪️🔴



¡Juntos, a partir de hoy, en busca del mismo objetivo! 💪 pic.twitter.com/W2COL4Ktg7 — CHIVAS (@Chivas) December 2, 2024

“Nos encanta que nos vendan espejitos. Yo deseo que le vaya bien, yo siempre he pensado que a Chivas le debe ir bien como equipo importante para que el futbol mexicano esté bien. Entonces me encantaría que le vaya bien por Chivas. Pero uno dudaría que les vaya bien. Está bien que prometa muchas cosas, pero es un equipo muy exigente. No hay manera de compararlo (con Real Madrid o Barcelona) eso es una falacia”, dijo el Piojo en el programa La Última Palabra de Fox Sports.

¿Qué dijo Óscar García sobre Chivas?

En su presentación, Óscar García aseguró que Chivas es un club reconocido en Europa, además que comparó el ser estratega rojiblanco con liderar al Barca o al Real Madrid.

“No sé si son conscientes de lo que es Chivas en el mundo, en Europa es conocido como Real Madrid o Barcelona. De la grandeza de este club, la identidad. Cuando me llamó Juan Carlos (Martínez), me sentí el hombre más afortunado del mundo, es como entrenar al Barca o Real Madrid. Con eso lo resumo todo”, dijo en conferencia de prensa Óscar García.

🔴⚪️ ¡@Oscargarciaj es presentado oficialmente como director técnico del Rebaño! ⚪️🔴 pic.twitter.com/XgjGP7ncjk — CHIVAS (@Chivas) December 6, 2024

¿Quién es Óscar García Junyent, el nuevo entrenador de Chivas?

Óscar García Junyent, nacido en Sabadell, Barcelona, es un exfutbolista y entrenador de futbol español que tiene amplio recorrido en el futbol internacional, pues ha dirigido en varias partes del mundo. Como jugador se desempeñaba como mediapunta y se formó en el Futbol Club Barcelona, además de jugar en el Albacete, Valencia, Espanyol y Lleida.

García pasó por varias categorías inferiores del Barcelona y en la temporada 1990-91 debutó con el primer equipo, el 21 de mayo de 1991, en un partido amistoso en Vilasar de Mar donde marcó dos goles. Para el siguiente año hizo pretemporada con el primer equipo bajo las órdenes de Johan Cruyff, quien lo utilizó durante varios compromisos.

Su debut oficial se dio con 19 años, en febrero de 1993, en un partido de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, en donde García Junyent aportó uno de los seis goles con los que el cuadro culé ganó.

Óscar García tuvo dos etapas en el Barcelona, en donde ganó ocho títulos, tres veces la Primera División Española, dos veces la Copa del Rey, una Supercopa de España, una Recopa de Europa y la Supercopa de Europa.

García Junyent tiene 15 años como entrenador profesional. Después de colgar los botines en 2005 arrancó su andar por diferentes partes del mundo. En los banquillos debutó en 2009, al mando del Barcelona Juvenil A, en donde gracias a sus buenas actuaciones la leyenda Johan Cruyff lo invitó a ser su auxiliar en la Selección Catalana Sub 18.

