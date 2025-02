Canelo Álvarez vs Ignacio Beristán, la pelea que nunca acabará; “detesto a ese cabrón”

El campeón del mundo Saúl Canelo Álvarez tiene mucho rivales en el mundo del boxeo, pero ninguno más grande que el entrenador Ignacio Beristán, quien cada oportunidad que tiene arremete contra el tapatío, a quien dijo que “detesta”.

Ignacio Beristán, forjador de grandes leyendas del boxeo mundial como Juan Manuel Márquez, se queja de tener que hablar sobre la carrera del Canelo Álvarez, sin embargo, siempre lo hace y siempre ataca al púgil tapatío.

“Me cansa estar hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y me preguntan del Canelo, que yo generalmente detesto la carrera de ese cabrón porque hace peleas medio arregladas”, dijo Nacho Beristáin en charla con Reporte índigo.

Ignacio Beristán dice que las peleas del Canelo son “arregladas”

Desde hace años Don Nacho Beristán ha hecho menos la carrera de Saúl Álvarez, pues lo considera “una falta de respeto total para el boxeo y para la credibilidad de la gente”.

Ignacio Beristán es uno de las principales voces, junto a su pupilo Juan Manuel Márquez, que destrozan cada movimiento y decisión que toma el Canelo, quien pocas veces ha respondido a los ataques de las leyendas mexicanas.

“Usted tiene ideas de o que vale un boleto de primera fila de una pelea de campeonato del mundo, 15 o 20 mil dólares. Un pinche boleto para estar en primera fila”, dijo.

El manejador de boxeadores dijo que las peleas del Canelo Álvarez son arregladas, además que los precios para los boletos de sus combates están muy caros y solo artistas pueden ir a verlo en ring side.

“Solamente van los artistas y son peleas amañadas. Yo me siento ahí a ver una pelea y me doy cuenta cómo está la jugada luego, luego por la experiencia que yo tengo de un montón de años. Me doy cuenta y me dan ganas de volver el estómago”, explicó.

Ignacio Beristán reitera que lo que hace el Canelo Álvarez es una verguenza para el boxeo, pues el espectáculo que entrega debería darle pena a los aficionados.

“Le digo a Faitelson y a algunos que me han hecho entrevista ‘¿Por qué hasta apenas ahora se dan cuenta de lo que está haciendo este pinche bribón? Ya tiene tiempo’”, terminó.

