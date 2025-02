Ella es Miroslava Montemayor, la hermosa conductora que se roba suspiros en Champions League (VIDEO)

En los recientes días las redes sociales se han volcado en una tendencia dentro de las transmisiones de Champions League y no tiene nada que ver con los equipos y los partidos, sino con una conductora mexicana que se llama Miroslava Montemayor.

La hermosa conductora regiomontana Miroslava Montemayor trabaja actualmente para MAX y TNT y es la encargada de analizar junto a otros especialistas los partidos de la Champions League, pero su belleza se hizo presente y sus fans no dejaron de admirarla y hablar de lo mejor de ella.

Montemayor se hizo famosa cuanta trabajaba para ESPN México, pero posteriormente se hizo a un lado de los medios después de casarse con Jorge Alberto Hank, presidente y duelo de los Xolos de Tijuana y los Gallos Blancos del Querétaro e hijo del propietario del casino Caliente.

La carrera profesional de Miroslava Montemayor comenzó en 2014 cuando trabajó para TV Azteca Monterrey y un año después se unió a ESPN, pero no solamente se dedicó a los medio de comunicación ya que su belleza la llevó al modelase y hasta participó en el concurso de Nuestra Belleza México.

Miroslava Montemayor también incursionó en el modelaje

Montemayor es una mujer que conoce muy bien el mundo de la farándula y siempre ha estado inmiscuida en la televisión, por lo que constantemente es contratada para comerciales o algunos eventos importantes en los que aparece como conductor principal.

La misma, Miroslava Montemayor compartió en su Instagram una imagen en la que salía con un vestido azul que se robó los suspiros de los aficionados y ella lo sabía por lo que poste.

“Ando bien insoportable, se me hace que me hicieron ojo”, se puede leer, por lo que recibió muchos comentarios tanto a favor como en contra, pero eso no le importa.

En su cuenta de Instagram tiene al rededor de casi 500 mil seguidores y constantemente sube su vida diaria, por lo que se ha hecho muy famosa y no solamente en la televisión, sino también en sus redes sociales.