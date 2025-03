Emma Navarro apunta a lo más alto tras ganar el Mérida Open AKRON 2025: “Sigue un 1000”

Emma Navarro hizo historia en suelo mexicano. La tenista estadounidense se consagró campeona del Mérida Open AKRON 2025, su primer título categoría 500.

Con emociones encontradas, la jugadora dentro del Top 10 de la WTA comentó que esta feliz de este triunfo, pero ya piensa en el futuro, en donde quiere conquistar un certamen categoría 1000.

“Ahora sigue ganar un 1000, después de ganar un 250 quise ganar un 500 así que ahora voy por un 1000″, dijo la nacida en Nueva York en conferencia de prensa.

En dos sets, Emma Navarro derrotó a Emiliana Arango en el juego decisivo del Mérida Open, que fue la primera final 500 para ambas.

“Nunca imaginé ganar un torneo 500 y tampoco me imaginé que fuera de esta forma”, señaló en las instalaciones del Yucatán Country Club.

Navarro busca más glorias en México

Navarro consiguió en Mérida el segundo trofeo de su carrera. En enero de 2024 ganó en Hobart un WTA 250 e incluso alcanzó ese mismo año semifinales del Abierto de Estados Unidos.

“Se siente bien, creo que trabajé mucho no solo en estos primeros meses pero en los últimos años y aprendí mucho y seguiré aprendiendo y mejorando para mejorar mi tenis. Creo que este es un gran paso en la dirección correcta”, apuntó.

Navarro llegó al Mérida Open AKRON como primera sembrada del torneo y dentro del Top 10, pero después de ganar escalará hasta el octavo sitio, aunque no se enfoca en ello.

“Trato de no poner mucho peso en los rankings, sea 8 o 13 soy la misma jugadora así que no le pongo mucha importancia, solo trato de mejorar como jugadora, así que es bueno tener un mejor ranking pero no cambia mucho”, finalizó.