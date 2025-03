Modelo colombiana de contenido exclusivo le quiere hacer “pistaches y de todo” al Piojo Alvarado (VIDEO)

La modelo colombiana Kathrin Carvajal fue muy clara en una entrevista, en la que aseguró que está enamorada de un futbolista mexicano y se trata de Roberto “Piojo” Alvarado, quien actualmente juega en las Chivas y esta casado y tiene una hija.

La actriz también le ofreció una disculpa a la esposa del Piojo Alvarado y reconoció que si fuera por ella le podía hacer todo lo que le pidiera, por lo que el video se hizo viral de inmediato y muchos seguidores no dudaron en arrobar al futbolista.

“Ojalá que esto no lo vea la mujer y sólo lo vea él. El ‘Piojo’ Alvarado me gusta mucho, me gusta demasiado. Su carita, sus ojitos, todo malmirado, uy qué rico. Quiero hacerle unos pistaches en salsa verde”, aseguró Kathrin Carvajal, quien se empezó a reír de pena.

Ya le quieren hacer unos pistaches en salsa verde a mi Piojo Alvarado 😱 @Chivas pic.twitter.com/xNerE9bGXG — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) March 1, 2025

Mensaje importante al Piojo Alvarado

El conductor no dejó de insistirle qué le haría si lo tuviera enfrenta y ella fiel a su estilo y a su picardía aseguró todo lo que estaba dispuesta a hacer con Roberto Alvarado.

“Se ve como todo malmirado y además de su profesión de futbolista que eso lo debe de hacer bueno y habilidoso, me gusta su carita y su mirada”, reiteró.

Por último, le mandó un mensaje que si no tuviera esposa, posiblemente no se negaría a una reunión con la modelo.

“‘Piojito’ Alvarado, mi amor, si estás viendo este video te mando un besito bien rico y claro que te quiero hacer unos ricos pistaches en salsa verde. No lo dudes que yo te hago lo que sea”, finalizó Carvajal y en ese momento todos en el foro no pararon de reír.

Chivas necesita del Piojo Alvarado

Roberto Alvarado desde que llegó a las Chivas es el mejor jugador del plantel, pero últimamente no ha podido ayudar a su equipo como el quisiera, ya que todos sus compañeros viven una baja de juego importante.

El “Piojo” también es reconocido por ser el jugador que rompe el silencio en el grupo, sumado a que es quien hace bromas y se lleva con todos los integrantes del plantel.

El Rebaño ocupa el décimo lugar de la tabla general con 14 unidades, por lo que a mitad del torneo aún está peleando el repechaje del Clausura 2025.