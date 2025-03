Hugo Sánchez revive la peor y más baja traición por parte de los jugadores de Pumas para sacarlo del club

La historia de Hugo Sánchez con los Pumas es histórica tanto de jugador como de técnico. Siendo entrenador consiguió el primer Bicampeonato en la historia de los torneos cortos de la Liga MX.

Tristemente, la obtención de dos títulos seguidos con los auriazules no le garantizó seguir al frente del conjunto felino.

El reciente caso de la salida de Veljko Paunovic de Tigres y el automático retiro de Guido Pizarro como jugador para convertirse en el nuevo estratega del equipo regiomontano, fue la razón por la que el “Macho” recordó en el programa “Futbol Picante” cuando se dio cuenta que sus jugadores ya no lo querían más como su entrenador.

“Lo digo por experiencia, muchas veces no estamos de acuerdo con el entrenador, ni con el parado táctico ni el estratégico y entre nosotros nos juntábamos y decidíamos cómo jugábamos, ahora con Tigres siento que lo que se estuvo cocinando fue entre los jugadores y utilizaron la cercanía con (Gerardo Torrado) y a su vez usaron esto para acercar arribar (a Guido Pizarro)”, expresó el exdelantero de los Pumas.

El “Pentapichichi” comentó que sí se dio cuenta del momento cuando las cosas cambiaron entre su cuerpo técnico y los jugadores.

“Íbamos por el tercer Campeonato y cuando me hicieron caso a mí, todo iba muy bien, pero cuando le hicieron caso a terceras personas, que les decían cosas, ¿Me hicieron la ‘camita’?, sí, de manera indirecta, yo sabía que jugadores me estaban traicionando y hablaban a espaldas mías, porque ya no encontraban sinergia ganadora", platicó el histórico delantero.

Hugo Sánchez habló sobre el caso de Paunovic y Pizarro, comentando que estas son cosas que pasan en todos los clubes y recordó algunas palabras que un exentrenador le dijo alguna vez.

“En todos los equipos pasa algo parecido, podríamos decir algunos nombres de los jugadores de Tigres que tienen peso en el equipo, jerarquía y peso en el vestidor, acuérdense lo que les dije que en su momento me dijo Leo Beenhakker o cambian al técnico o cambian a los jugadores“, manifestó en el programa de televisión.

¿Cuáles son los números de Hugo Sánchez como D.T. de Pumas?

En su paso como director técnico de Pumas, Hugo Sánchez estuvo al frente del club del 2000 al 2005, donde fue campeón dos veces consecutivas.

Sánchez dirigió a los Universitarios en 202 partidos, en dónde consiguió 89 victorias, 63 empates y 50 derrotas como estratega auriazul.

Durante su mandato en C.U. llegó a las finales del Clausura y Apertura 2004, ganando las dos ediciones, además, levantó el título de Campeón de Campeones y el trofeo Santiago Bernabéu, venciendo al 15 veces campeón de Europa, el Real Madrid.