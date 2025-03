VIDEO: Isaac del Toro se proclama campeón de la edición 106 de la carrera Milán-Turín

El ciclista mexicano Isaac del Toro, del equipo UAE, se coronó en la edición 106 de la carrera Milán-Turín, la carrera de un día de duración más antigua alrededor del mundo, al registrar un tiempo de 3 horas, 56 minutos y 59 segundos.

El deportista azteca superó por un segundo al británico Ben Tulett, del equipo Visma Lease a Bike, y por nueve al noruego Tobias Johannenssen, de Uno X, quien terminó en la tercera posición.

Isaac del Toro fue el más fuerte y rápido en la subida de Superga, y su ataque en el kilómetro decisivo de la prueba le permitió conseguir la victoria para proclamarse campeón.

¡Victoria mexicana 🇲🇽🏆!



Isaac del Toro 🇲🇽 gana la clásica más antigua del mundo, Milano-Torino 🇮🇹 con esta espectacular escapada 🚴🏼‍♂️



Vamooos 👊🐂pic.twitter.com/RKBTvik51w — México rumbo a LA 2028 🇲🇽🇺🇸 (@MLosAngeles2028) March 19, 2025

El ciclista originario de Ensenada, Baja California, agradeció el apoyo recibido en la carrera Milán-Turín, la primera que gana en Italia y cuyo recorrido es de 174 kilómetros.

“Esta es la primera carrera que gano en Italia, un país al que llegué con 16 o 17 años. Es un gran éxito para mí, para mi país, para mi familia. Siempre corro lejos de casa y, sin embargo, recibo mucho apoyo de gente de Italia, Francia, España, etc. Estoy muy agradecido. Quería agradecerles a todos con respeto en la línea de meta hoy”, declaró Isaac del Toro a la Agencia EFE.

¿Cuántas carreras ha ganado Isaac del Toro?

Con su victoria en la carrera Milán-Turín, el ciclista mexicano Isaac del Toro acumula cuatro triunfos como profesional.

El ciclista de 21 años de edad reconoció que su victoria es un sueño, pues lo pone muy contento que pedalistas de la talla de Alessandro Covi y Adam Yates trabajen para él.

Clasificación general de La Milán-Turin 2025: El mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates) gana la clásica italiana, el británico Ben Tulett (Team Visma Lease a Bike) segundo y el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno X Mobility) tercero, completaron el podio. pic.twitter.com/Vi6RrXDjLe — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) March 19, 2025

“Soy muy joven, así que no me corresponde dictar la táctica, pero si el equipo confía en mí para una carrera como la de hoy, estoy más que contento. Me hace increíblemente feliz que alguien como Adam Yates, Vegard Stake Laengen o Alessandro Covi trabajen para mí. Me cuesta creerlo. Lo que estoy haciendo es un sueño”, comentó Isaac del Toro.

¿Qué sigue para Isaac del Toro?

Isaac del Toro tiene poco tiempo para festejar su triunfo en la edición 106 de la carrera Milán-Turín, pues el próximo sábado tiene compromiso en puerta.

El 22 de marzo, el ciclista tricolor competirá en la carrera Milán-San Remo. El bajacaliforniano pertenece al equipo de ciclismo profesional de Emiratos Árabes Unidos (UAE) de UCI World Team, que participa en carreras del Circuito Continental y en el UCI World Tour.

EVG