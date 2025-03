Master 1000 de Miami: Carlos Alcaraz pierde en su debut en el torneo ante David Goffin

Carlos Alcaraz se despidió a las primeras de cambio en el Abierto de Miami con una actuación plagada de errores al sucumbir 5-7, 6-4, 6-3 ante el veterano belga David Goffin.

El segundo cabeza de serie, que había recibido pase directo a la segunda ronda, cometió 43 errores no forzados, cinco días después de caer en sets corridos ante Jack Draper en las semifinales del Abierto de Indian Wells.

“Ha sido un nivel muy pobre por mi parte, lo reconozco”, dijo el español. ”Ha sido mejor jugador que yo. Después del primer set ha empezado a jugar mejor que yo.

Nos vemos el año que viene Miami! 👋🏻❤️



📸 Getty pic.twitter.com/6IZO6DjhRY — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) March 22, 2025

“No he jugado bien, físicamente tampoco me he sentido bien. En este tipo de partidos, cuando no sientes esa confianza, todo se vuelve mucho más duro”, agregó el campeón de cuatro torneos de Grand Slam. ”Creo que venía bien después de Indian Wells, pero ahora con esta derrota no sé qué decir. Anímicamente estoy jodido... este es un torneo donde quiero hacerlo bien y perder en primera ronda duele mucho”.

Alcaraz cae en su debut por sorpresa

David Goffin, quien llegó a ser un jugador acostumbrado a estar dentro de los diez primeros del ranking pero que actualmente se ubica en el puesto 55, llegó a adelantarse con quiebre en los tres sets, pero pudo capitalizar en el segundo y el tercero.

“Por esto sigo jugando al tenis, para tener ese tipo de partido en un estadio como este”, dijo el belga de 34 años que estuvo alejado del circuito tras sufrir una lesión de rodilla. “Nada más trato de disfrutar el momento... este e el tipo de noche en la que te sientes genial y estás feliz de luchar”.

Slay, David 🔥



The moment @David__Goffin stunned former champ Carlos Alcaraz for his 8th career Top-3 win! #MiamiOpen pic.twitter.com/oG8EeXw2kz — Tennis TV (@TennisTV) March 22, 2025

Goffin se enfrentará a continuación con el estadounidense Brandon Nakashima. El número 32 del ranking venció 6-4, 4-6, 6-3 a Roberto Carballés Baena.

El actual campeón defensor del Master 1000 de Miami es el italiano Jannik Sinner, quien no podrá estar en la cancha para refrendar su cetro, pues está cumpliendo una sanción de tres meses que le impide jugar.

Luego del escándalo de dopaje que vivió a finales del año pasado, Sinner y la Agencia Mundial Antidopaje acordaron tres meses sin jugar, por lo que volverá a las canchas el 4 de mayo de 2025.

