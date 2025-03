David Medrano alburea a Malagón en vivo y el portero del América reacciona de manera inesperada (VIDEO)

El reportero David Medrano tuvo un momento bastante peculiar en una entrevista en vivo, pues albureó al arquero Luis Ángel Malagón, quien reaccionó de buena manera y lejos de enojarse, rompió en risas tras lo dicho por el analista.

Luego de ganar la Concacaf Nations League, el portero titular de la Selección Mexicana atendió una entrevista con David Medrano, quien en un momento le dijo un albur al jugador del América, quien no se tomó a mal la broma y hasta confesó que él quería también realizar un albur.

“Los que bailaron en la otra, se sientan en esta”, dijo David Medrano, lo que generó la risa de Malagón, quien dijo que siempre ve las bromas y aseguró que frente a las cámaras no puede sacar el barrio de su natal Michoacán.

Toda la de Malagón. Como les gusta. pic.twitter.com/9c7A9fulA7 — david medrano felix (@medranoazteca) March 24, 2025

La otra vez te iba a alburear, hay una página que se llama Futbol Azteca Shitposting, no sé qué chingad**, esa chinga** siempre saca. Y no, no puedo sacar el barrio de allá de mi pueblo”.

Ganar la Concacaf Nations League era una obligación

Luego de ganar la Concacaf Nations League, la primera en la historia de México, el portero dijo que era una obligación conquistar el torneo, pues en el pasado Estados Unidos dominó, al sumar tres veces seguidas este trofeo a sus vitrinas.

“Yo creo que sí era una obligación porque, como te digo, no se había logrado esto y, bueno, eh, lastimosamente para los gringos, no pudieron pasar la ronda”, dijo Malagón, quien añadió que el rival de la Selección Mexicana en la final, Panamá, fue bastante duro.

“Panamá es un gran equipo, yo creo que está muy bien comandado, tiene un gran entrenador, tiene grandes jugadores. Tú lo ves en Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, luego José Luis Rodríguez, el que está en Juárez. O sea, tienen un gran arquero, yo creo que está muy bien comandado y juegan muy bien. Entonces, yo creo que hoy día la pelea en la Copa está brava y hay que seguir peleando porque ahora se viene la Copa Oro y hay que cuidar lo que todavía tenemos de nuestro lado”, terminó.

aar