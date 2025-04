‘Chicharito’ Hernández se sincera y habla de la selección; el mensaje conmueve a todos (VIDEO)

El presente de Javier ‘Chicharito’ Hernández no es el mejor. Sin embargo, el experimentado delantero no descarta regresar a la Selección Mexicana, aunque está consciente de que para que ello ocurra tiene que ser un jugador determinante en Chivas.

Cuestionado acerca de si le gustaría tener un partido de despedida con el Tricolor, Hernández Balcázar dejó en claro que mientras siga siendo un futbolista activo hará lo posible para volver a ser tomado en cuenta en el equipo nacional.

“Mientras sea un jugador activo y no me haya retirado de la selección, siempre voy a estar ahí si se me da. Obviamente sabemos que para llegar a la selección se necesitan muchísimas cosas antes por hacer”, comentó el ‘Chicharito’ Hernández en entrevista con Azteca Deportes.

@aztecadeportes ¿'Chicharito' Hernández busca regresar a la Selección Mexicana? 🇲🇽 🗣️ "Siempre voy a aspirar a lo más alto..." El delantero de Chivas mantiene la mira en volver a vestir la camiseta tricolor. ♬ sonido original - AztecaDeportes

El mensaje del atacante de las Chivas fue conmovedor, pues también afirmó que tiene en mente jugar de nuevo con la Selección Mexicana, pues siempre ha aspirado a lo más alto durante su carrera dentro y fuera de las canchas.

“Soy una persona que siempre aspira a lo más alto y lo seguiré haciendo. De eso a que suceda, sabemos que del dicho al hecho hay mucho trecho, pero mientras siga siendo un jugador activo y no me haya retirado siempre voy a aspirar a lo más alto”, aseveró el ‘Chicharito’ Hernández.

¿Desde cuando ‘Chicharito’ Hernández no juega con México?

Han pasado casi seis años desde la última ocasión en la que Javier Hernández disputó su último compromiso con la Selección Mexicana.

Fue el 6 de septiembre del 2019 la más reciente vez que el ‘Chicharito’ representó al Tricolor en un triunfo por 3-0 sobre Estados Unidos en un amistoso celebrado en Nueva Jersey, encuentro en el que fue el autor del primer gol.

El ‘Chicharito’ Hernández disputó 87 minutos en aquel duelo contra el conjunto de las barras y las estrellas. Tres días después observó desde el banquillo de suplentes el 4-0 en contra de Argentina.

Desde entonces, el argentino Gerardo Martino no volvió a convocar a Hernández Balcázar, quien tampoco fue tomando en cuenta por Diego Cocca y Jaime Lozano, además de que Javier Aguirre tampoco lo ha convocado en su tercera etapa como seleccionador nacional.

‘Chicharito’ Hernández, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana

Javier Hernández Balcázar es hasta el momento el máximo goleador en la historia de México, con 52 goles en 109 partidos desde su debut en el 2009 hasta su última participación en el 2019.

El segundo en la lista es el también retirado Jared Borgetti, quien durante su paso por el Tricolor consiguió 46 dianas en 89 cotejos.

El tercer puesto lo ocupa Raúl Jiménez, delantero del Fulham, quien ha marcado 39 tantos en 109 duelos, por lo que está a 13 de igualar al ‘Chicharito’ Hernández.

EVG