Chicharito Hernández se vuelve a enfrascar con la afición; “me pagan mucho por ser bueno” (VIDEO)

Javier “Chicharito” Hernández vuelve a estar en el ojo del huracán, pues de nueva cuenta en una entrevista se enganchó con la afición y dijo que se le paga mucho por ser bueno o que los futbolistas podrían disfrutar más su carrera si no fueran tratados como robots.

En una charla con Julio Maldonado, mejor conocido como Maldini, en su programa Mundo Maldini, el delantero mexicano fue cuestionado sobre diversos temas y entre ellos está la manera en la que la gente muchas veces piensa que se le debe de tratar aun futbolista.

“Dicen ‘te pagan mucho para eso’. Sí, lo sé pero al fin de cuentas me pagan mucho por lo que hago, porque soy bueno, pero eso no quita que soy un pinche ser humano a fin de cuentas”destacó el Chicharito.

Chicharito pide ser tratados como seres humanos

Por otra parte, resaltó que ser futbolista es un privilegio, pero que eso no quita que muchas veces no se les ve como seres humanos comunes y corrientes y la afición o la prensa es muy dura con ellos solamente por no tener un buen día.

“Yo sí creo que más allá de que somos muy afortunados de vivir de este deporte, todavía pienso que los futbolistas pudiéramos disfrutar mejor de ciertas maneras si no se nos tratara como casas o robots”, aseguró.

Al ser cuestionado si el retiro está cerca, Javier Hernández no dio una fecha exacta, pero sí reconoció que le gustaría mucho seguir ligado al futbol y que uno de sus principales sueños es ser pionero para nuevas generaciones.

“El futbol puede evolucionar emocionalmente. Después de que me retire sí voy a estar involucrado de una manera en la que creo que, yo en mis locuras puedo ser un pionero en ciertos lugares donde al futbolista se le va exigir lo que se le tiene que exigir porque tiene que dar resultados pero el trato tiene que ser mucho mejor”, añadió el delantero de las Chivas.

Chicharito quiere ayudar a Chivas

Actualmente no vive su mejor momento, pero tampoco el peor como en años pasados, pues aunque las Chivas pasan por una crisis, el delantero tiene más actividad y se ha visto con una actitud distinta e intentando ayudar a sus compañeros y equipo.

El Guadalajara quedó fuera del Play-in, después del triunfo de los Pumas, pero tiene un cierre no tan apretado que lo ayudaría poderse colar a la siguiente ronda del Clausura 2025.