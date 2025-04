F1: Yuki Tsunoda sufre terrible choque en prácticas del GP de Arabia Saudita y ofrece disculpas a Red Bull

El piloto japonés Yuki Tsunoda asumió toda la responsabilidad en e choque de su Red Bull contra un muro en la Práctica 2 del Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1 (F1).

El coequipero de Max Verstappen señaló que su impacto se debió a que giró de más su monoplaza, lo que derivó en que perdiera el control del mismo.

“He girado demasiado, he tocado el muro interior y he sufrido daños. Después de eso, no tenía el control. Pido disculpas al equipo, las cosas iban bien, así que es una pena”, aseveró al respecto Yuki Tsunoda.

El sucesor del neozelandés Liam Lawson en Red Bull reconoció que su yerro le impide quejarse de haber terminado sexto en la segunda sesión de prácticas del Gran Premio de Arabia Saudita.

“Tuve un tiempo limitado para la tanda larga, pero fue culpa mía (por el accidente), así que no me puedo quejar. No es como quería acabar, eso seguro. Pero las tandas cortas están bien, sólo hubo un poco de problemas con el calentamiento, así que hay un poco más (de tiempo por vuelta) por sacar”, remarcó el volante japonés.

Yuki Tsunoda busca su primer podio con Red Bull

El Gran Premio de Arabia Saudita es el tercero de Yuki Tsunoda como piloto de Red Bull, desde que en Japón, tercera fecha del campeonato, tomó el lugar de Liam Lawson.

El volante asiático terminó en el decimosegundo puesto en la carrera realizada en su país de origen, por lo que no sumó puntos.

Sus primeras unidades las consiguió la semana pasada en el Gran Premio de Baréin, donde hizo cinco puntos al terminar en el noveno peldaño.

Yki Tsunoda buscará obtener su primer podio con Red Bull en el Gran Premio de Arabia Saudita, donde su coequipero, Max Verstappen, intentará impedir que Oscar Piastri y Lando Norris, de McLaren, se alejen en la clasificación.

Max Verstappen habla de rumores de su salida de Red Bull

El piloto neerlandés Max Verstappen rompió el silencio en torno a los rumores que en las últimas semanas han señalado que dejará de formar parte de la escudería Red Bull de Fórmula 1 (F1).

En la víspera del Gran Premio de Arabia Saudita, el tetracampeón mundial aseguró que él no piensa en esa situación y que lo único que le preocupa es el buen funcionamiento de su monoplaza.

“Honestamente mucha gente está hablando de ello, excepto yo. Sólo quiero centrarme en mi coche, trabajar con la gente del equipo, eso es lo único en lo que pienso en la Fórmula 1; estoy muy relajado”, declaró Max Verstappen ante la prensa.

EVG