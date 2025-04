Verde apuesta por “campeonatos mundiales” como profesional

El boxeador mazatleco Marco Alonso Verde cuenta los días para su esperado debut profesional, el cual tendrá encima los ojos del mundo, pues se estrena contra Michel Polina en el undercard de Saúl “Canelo” Álvarez. Esto le trae una presión que lo hará “sacar cosas muy buenas”, además de que su mente está puesta en ganar “campeonatos mundiales”.

“Mi objetivo ahora son varios títulos mundiales, es algo que quiero”, comentó en conferencia el peleador de 23 años, quien el 3 de mayo se subirá al ring por primera vez como profesional, luego de conseguir una histórica medalla de plata para México en los Juegos Olímpicos París 2024. Lo hará en Arabia Saudita como parte de la cartelera Canelo vs. Scull.

Marco Verde durante su pelea por el oro ante Asadkhuja Muydinkhujaev,en París 2024. ı Foto: Especial

“La presión siempre va a estar, creo que siempre he tenido presión en el amateur, y creo que nunca se va a acabar”, dijo el subcampeón olímpico Marco Verde sobre lo que genera su debut ante el también mexicano Michel Polina. “Es un privilegio sentir esa presión, me ha hecho sacar cosas muy buenas”, agregó.

Marco Verde no niega que hay grandes expectativas sobre su presentación en el boxeo de paga, pero lo toma de la mejor manera, pues se dice “listo” para este nuevo reto en su carrera. “Me preparo para eso, entreno todos los días, y toda la preparación que hago se va a ver reflejada en el ring”.

El debut de Marco Alonso Verde será atípico para un boxeador mexicano, pues es normal que lo hagan en su tierra natal, pero él lo hará a miles de kilómetros de distancia. Al tener a Eddy Reynoso como mánager, estará en la misma función que Saúl “Canelo” Álvarez en Arabia Saudita.

El Dato: Como boxeador amateur de Marco Alonso Verde es de 38 ganadas y 6 perdidas, incluyendo la medalla de plata obtenida en París 2024.

Aunque esta aventura lo tiene “contento” y está entrenando para “demostrar mis habilidades”, no niega que le hubiera gustado debutar en Mazatlán, su ciudad de origen, o en algún lugar del territorio mexicano.

“Algo que me hubiera gustado también, y que Eddy también lo tenía en cuenta, era poder debutar aquí en México, en Mazatlán. Pero por algo son las oportunidades, y es una oportunidad muy grande debutar donde más gente me va a poder ver”, indicó.

El paso del boxeo olímpico al profesional suele ser complicado, ya que se trata de un nuevo estilo, más rounds y una estrategia diferente. Sin embargo, Verde asegura que la gente “va a poder ver que tengo calidad en el profesional y no nomás en el amateur”.

4 peleas disputó Marco Verde en París 2024

Pese a no hacer su estreno como profesional frente a su gente, Marco Verde sabe que no podía dejar pasar la oportunidad de darse a conocer ante los ojos del mundo, en especial porque está trabajando de la mano del Canelo Team. No al frente de sus entrenamientos, pero sí como manejador.

Eddy Reynoso, entrenador de Canelo Álvarez, es el mánager de Verde, quien ha estado en constante comunicación con el jefe de uno de los mejores establos del mundo. Además, le ha estado mandando sus sesiones de sparring de cara a su debut el próximo mes.

“He estado en comunicación desde que inició la preparación, siempre preguntando cómo voy, cómo he estado, qué necesito, qué me hace falta. También le envío los sparring”, dijo el boxeador mazatleco, quien asegura que Eddy Reynoso confía plenamente en su entrenador, Radamés Hernández.

“Eddy confía en mi entrenador, sabe que hace un buen trabajo. Él fue quien me llevó a Juegos Olímpicos, gracias a él gané una medalla olímpica. Algo tiene mi entrenador, y por eso confía en él. Todo está en manos de mi entrenador y Eddy se va a dar cuenta de que hacemos un buen trabajo. Y él siempre me está apoyando en todo lo administrativo y en lo que ocupe”, señala.

Marco Alonso Verde debutará en peso medio (160 libras) ante Michel “El Águila” Polina, originario de Monterrey, quien no pelea desde 2022, con un récord de 4 peleas ganadas, 5 derrotas y 3 empates.

El camino a la plata ı Foto: La Razón

MARCO ALONSO VERDE

PAÍS: México

EDAD: 23 años

Medallista olímpico en París 2024

Debut pro: 3 de mayo 2025

Récords del Green ı Foto: La Razón