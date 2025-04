En América ya piensan en una limpia y las siguientes estrellas ya no entran en planes del club

Los malos resultados reciente en el América provocarían grandes cambios en la plantilla, pues varias estrellas ya no entrarían en planes dentro de Coapa, marcando el inicio de una nueva era en las Águilas.

Luego del fracaso de quedar eliminados en la Concachampions y de cerrar de manera irregular la fase inicial del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, dentro del Club América estarían por hacer una limpia en el equipo, incluyendo a nombres de peso.

De acuerdo con información de Olé, el mediocampista chileno Diego Valdés se encuentra en la lista de posibles salidas del América, pues a medida que pasan los juegos pierde protagonismo y no es el jugador diferente que necesitan los emplumados.

Aunque llegó con gran cartel y como un elemento importante, incluso siendo el ’10′ del equipo, el sudamericano tan solo sumó 362 minutos en el certamen mexicano y solo pudo ser titular en dos de los 11 compromisos que disputó.

Diego Valdés no sería el único que dejaría al América, pues se le unirían jugadores como Javairo Dilrosun, Néstor Araujo y hasta Sebastián Cáceres, quienes han bajado su nivel de juego, en especial el central uruguayo, quien era titular hace uno hace mucho.

Además, de acuerdo con información de medios internacionales, el América también estaría pensando en darle un aire a su escuadra para afrontar una hipotética invitación al Mundial de Clubes 2025, esto si se conforma que el León no participa en el certamen.

Las Águilas entrarían en el Mundial de Clubes mediante un partido ante el LAFC, a una especie del final para determinar al equipo restante en el torneo de la FIFA, que no contempla a los Panzas Verdes por la multipropiedad.

Raúl Jiménez enciende las redes al asegurar su regreso al Club América

El nombre de Raúl Jiménez , actual jugador del Fulham de Inglaterra, ha sonado en repetidas ocasiones para volver al futbol de su país y el equipo en el que todos ponen al ariete mexicano es el Club América.

Después de tanto rumor sobre el Lobo de Tepeji, Jiménez estuvo en una entrevista con el medio de comunicación deportivo Claro Sports, en donde habló sobre una posible vuelta a la Liga MX.

“Si regreso al futbol mexicano sería el América, nada más. No me veo a regresando a ningún otro equipo. Digo, no es por cerrarme las puertas en otros lados, pero, tengo pasado americanista y pues de ahí soy.”, argumentó Raúl Jiménez.

