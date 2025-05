Henry Martín asegura que está listo para afrontar el Mundial de Clubes con el América

El Club América tendrá la oportunidad de acceder al Mundial de Clubes, después de que se dio a conocer el veredicto final por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo, el cual decreta que el Club León queda oficialmente expulsado del torneo internacional.

Henry Martín estuvo presente en la conferencia de prensa previo al partido de vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX, donde las Águilas se miden ante el Pachuca, y el delantero yucateco habló sobre la oportunidad que tendrán para conseguir su boleto para el Mundial de Clubes.

“Realmente si a nosotros nos dicen ‘te tienes que enfrentar al Real Madrid por ir por un boleto’ lo vamos a hacer y si nos dicen ‘no te dimos la oportunidad de hacerlo’ pues ni modo, nos tocará enfrentar a quien nos toque. Nosotros no tenemos voz ni voto en ello, simplemente lo vamos a afrontar como lo que somos, un equipo grande, un equipo que quiere ese boleto y bueno si nos dan la oportunidad lo vamos a hacer de la mejor manera”, comentó el ariete mexicano.

¡HENRY LISTO PARA EL MUNDIAL DE CLUBES!🤯



Henry Martín aseguró que si se les presenta la oportunidad de asistir al Mundial de Clubes la aprovecharán de la mejor manera.

De igual manera, un periodista comentó que muchos equipos que reciben el partido de vuelta en casa ocupan el marcador global y la posición en la tabla para avanzar a la siguiente ronda con un empate, a lo que Henry Martín contesto un poco molesto.

“Bueno, quedó demostrado en el partido de ida, realmente no jugamos con el librito salimos a ganar, nosotros cancha donde nos paremos no jugamos con el empate, no jugamos con esas cosas, jugamos a ganar el partido y lo demostramos el partido pasado, no se dio por culpa nuestra porque realmente no metimos los goles con las oportunidades que tuvimos”, comentó el mexicano.

Por otra parte, comentó que la eliminación en Concachampions a manos del Cruz Azul le dolió a todos en Coapa, pero si asisten al Mundial de Clubes no desaprovecharán su oportunidad.

“Esa es la motivación que tenemos, el pensar en poder conseguirlo y hacer historia, eso es lo que más nos motiva. Y bueno, quien no quiere jugar un Mundial de Clubes, todos lo queremos. Nos dolió mucho la eliminación que tuvimos (en Concachampions), pero si se nos presenta la oportunidad, ahora sí que es nuestra última bala, la vamos a tomar y vamos a hacernos de ella”, puntualizó.

En recuperación y preparación para la Vuelta. 🔋🔝

Por otra parte, expresó que primero se tienen que enfocar en el rival que sigue, el cual es Pachuca, para poder ganarles en el Estadio Ciudad de los Deportes y logren conseguir su pase a las semifinales del torneo.

“Bueno, realmente como bien dices nosotros estamos muy enfocados en el paso a paso. Creo que esa ha sido la estrategia y la manera de cómo hemos salido adelante, no pensar en el todo sino pensar en lo que tenemos en frente y en frente tenemos a Pachuca y queremos primero pasar esa ronda y llegar a semifinales”, dijo Henry Martín.

