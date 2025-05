“La recompensa es que vean que mami no se rinde”

Ser madre nunca es sencillo y menos cuando eres una atleta de alto rendimiento, como lo es Hera, estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), quien en entrevista con La Razón confesó los retos a los que se ha enfrentado al ser luchadora y mamá de dos niños.

La amazona se sinceró al comentar que fue madre muy joven; sin embargo, sabe que su tenacidad y resiliencia son clave para el desarrollo de sus hijos, pues combinó la maternidad con su gran sueño.

“La mejor recompensa es que vean que mami nunca se rindió, que mami a pesar de ser tan joven, siempre ha luchado por sus sueños sin dejarlos a ellos”, dijo.

Hera, también conocida como La Valientita, por ser hija del luchador El Valiente, aseguró que habla poco de sus hijos porque son “sagrados”.

“Para mí mis hijos son muy sagrados, yo fui mamá muy joven, a los 15 años, tengo un jovencito de 14 años y un muchachito de 11 años”, comentó.

La estrella del CMLL explicó que los sacrificios que tiene como madre y luchadora se compensan con el ejemplo que presenta día a día a sus hijos, pues “ellos saben que siempre van a estar en mi vida”.

La hermana de Olympia confesó que con el paso de los años está más ausente en la crianza de sus hijos, pero ahí se encontró con la figura de su padre para ayudarla.

“Al principio, cuando ellos eran más pequeños, sí fui una madre muy presente, porque mi padre estuvo ahí conmigo”, dijo y explicó: “Mi padre es el papá de mis muchachos. Él siempre ha estado con ellos, fue una pieza fundamental en mi vida”.

La gladiadora del CMLL recordó que cuando empezaba en la lucha libre estaba más cerca de sus pequeños.

Aunque dejarlos tanto tiempo es duro, Hera tiene el ejemplo de su padre, quien crió a ella y a su hermana, además de forjar su nombre como uno de los estetas más importante del país en los años recientes.

“Mi padre me enseñó a ser una luchadora 24/7. Hay veces que mis hijos si entienden y me hacen cartas o me mandan mensajes: ‘No te preocupes mami”, sentenció.