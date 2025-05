La hermosa aficionada del América le pide especial favor al equipo para la final contra Toluca (VIDEO)

Less Aguirre, la aficionada del América que robó corazones por su hermosura en la semifinal de vuelta del Clausura 2025 contra Cruz Azul, le pidió al equipo azulcrema que la invite a la final de la Liga MX contra el Toluca.

Mediante un video en sus redes sociales, la joven seguidora de las Águilas aseguró que todos los fans del conjunto capitalino quieren verla en la serie por el título ante los Diablos Rojos, por lo que le pidió a sus admiradores que hagan presión para que sea invitada.

“Muchos me dicen que me quieren ver en la Final, obvio quiero estar ahí, pero no he recibido ninguna invitación del Club América. Me quieren ver para todos los aficionados, así es que ayúdenme a tagearlos y a comentarles que están esperando a que me inviten”, dijo la guapa aficionada del América.

Al inicio del mismo clip, Less Aguirre reconoció que le sorprendió la rapidez con la que la gente encontró sus redes sociales, admitiendo que es un fenómeno que no esperaba causar.

“No me la creo. Está cañón todo esto de las redes sociales. Es algo que de verdad me impresioné. Tan rápido me encontraron, mis redes sociales explotaron”, dijo la joven en el video que compartió en su cuenta de TikTok.

¿Quién es Less Aguirre, la hermosa fan del América?

Todavía no hay mucha información acerca de Less Aguirre. Sin embargo, se sabe que tiene una tienda boutique llamada Lessa Boutique, la cual promocionó en su cuenta personal gracias a la cantidad de seguidores que le llegaron luego de hacerse viral en redes sociales.

Su bazar dice ser una tienda online de ropa y calzado 100 por ciento originales de Estados Unidos.

Less Aguirre fue captada por la señal de televisión durante el clásico joven entre América y Cruz Azul y su foto no tardó en recorrer todas las redes sociales, ya que muchos seguidores azulcremas pedían su nombre para poder seguirla, pues quedaron anonadados con su belleza.

América y Toluca se reencuentran en Liguilla

América y Toluca se ven las caras por segundo torneo al hilo en la postemporada del futbol mexicano, en esta ocasión para definir al monarca del Clausura 2025.

Las Águilas y los Diablos Rojos midieron fuerzas en los cuartos de final del Apertura 2024. Los de Coapa ganaron 2-0 ambos encuentros para conseguir un categórico global de 4-0.

Es la segunda ocasión en la historia que América y Toluca se encuentran en la final de la Liga MX, luego de que disputaron la primera serie por el título en la Temporada 1970-1971.

