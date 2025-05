Andrés Fassi pide un ‘cónclave’ para erradicar los males del futbol mexicano

Andrés Fassi, exvicepresidente del Pachuca, lanzó duras críticas contra el futbol mexicano, al asegurar que su principal mal es que se anteponen los intereses personales de unos cuantos, por lo que propuso como solución un cónclave para definir quién toma el rumbo.

En el marco del LPGA Riviera Maya Open at Mayakoba, torneo en el que participa su hija María Fassi, el empresario argentino sugirió un cónclave, ahora que está de moda, para elegir a una persona que cambié el rumbo del balompié nacional y vele por el bien común.

“Me da mucha pena que México no aprenda. La problemática no es finalmente si hay ascenso o descenso. La problemática es que siguen imperando los intereses personales por sobre los intereses del futbol; eso es muy grave para la liga, para las selecciones juveniles y para la selección mayor. México necesita urgente un conclave con toda la gente del futbol”, aseguró tajantemente Andrés Fassi ante los medios de comunicación.

▶️#VIDEO | Andrés Fassi, exvicepresidente del Pachuca, considera que el principal mal del futbol mexicano es que se anteponen los intereses personales. Llama a un cónclave para definir quién toma y cambia el rumbo ⚽🇲🇽



📹: @Quique7Villa / @LaRazon_mx pic.twitter.com/asmdiIJ4lk — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 23, 2025

Andrés Fassi se quedó con ganas de ver a Bielsa como DT de la Selección Mexicana

El actual presidente de Talleres de Córdoba, quien durante tres décadas formó parte de Grupo Pachuca, está convencido de que Marcelo Bielsa era el entrenador ideal para la Selección Mexicana.

“Le hubiera dado al futbol mexicano una estructura que hoy no tiene ni en lo deportivo, ni en lo administrativo. Hay pocos entrenadores en el mundo que son capaces de estructurar una parte deportiva y una administrativa”, puntualizó al respecto Andrés Fassi.

Cuestionado acerca de por qué en su momento no llegó Bielsa al banquillo del Tricolor, el empresario sudamericano respondió que esto se debe a que el ‘Loco’ “no es una persona para ser un títere”.

▶️#VIDEO | Andrés Fassi está convencido de que Marcelo Bielsa era el entrenador indicado para la Selección Mexicana; afirma que no tomó el cargo, porque no quería ser un títere ⚽🇲🇽



📹: @Quique7Villa / @LaRazon_mx pic.twitter.com/jE0D8N8xAk — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 23, 2025

María Fassi mejora su desempeño en el Riviera Maya Open at Mayakoba

La hidalguense María Fassi, la mejor mexicana en la ronda 1 del LPGA Riviera Maya Open at Mayakoba, tuvo un buen desempeño en la segunda ronda del evento en el campo de El Camaleón.

Después de 147 golpes, tres arriba de par, la originaria de Pachuca se ubica en el sitio 54, a espera de conocer el resultado de otras jugadoras para saber si pasa el corte para las últimas dos rondas, a las que clasifican las primeras 65.

Al respecto, la hija del empresario Andrés Fassi atribuyó su buen desempeño a confiar en su estrategia y a haber comenzado a jugar muy temprano.

“Yo creo que, como digo, el haber tenido un teen tan temprano yo creo que me ayudó y seguí con mi misma rutina, con el mismo proceso que he venido haciendo toda la semana. Y bueno, nada, contenta que se logró y que pudimos darle una alegría a toda la gente que me vino a ver”, resaltó María Fassi en conferencia de prensa.

EVG