Periodista argentino critica fuertemente a las Chivas por contratar a Gabriel Milito; “no aprenden”

El Club Deportivo Guadalajara tuvo una ardua tarea al tener que buscar el reemplazo de Gerardo Espinoza para el banquillo rojiblanco, pero parece que ya se decidieron y lograron endulzarle el oído a Gabriel Milito para que sea el nuevo pastor del Rebaño Sagrado.

Juan Carlos Toti Pasman, periodista de DSports, estuvo en el programa “Se Habla Así” donde criticó fuertemente el fichaje de Gabriel Milito con las Chivas, ya que, comenta que los mexicanos no entienden con los técnicos argentinos, poniendo como ejemplo el caso de Fernando Gago.

“Los mexicanos no aprenden porque contratan a Gago, Gago los caga, se va a Boca, lo liquidan, el Bofo Bautista dice que es una basura, esto que el otro arranca otro campeonato, van a buscar al técnico argentino. Saben que Milito no es Gago, pero yo no sé si Milito el día de mañana lo vayan a llamar de Independiente o de la Selección Argentina y no va a dejar a Chivas para volver a su país”, expresó el periodista argentino.

¿Qué falta para que hagan oficial a Gabriel Milito?

La directiva de Chivas está a pocos días de poder oficializar a Gabriel Milito como su nuevo técnico para el Apertura 2025, sin embargo, aún faltan algunos detalles para que el estratega argentino sea el nuevo entrenador del Guadalajara.

Lo único que necesita el equipo de Javier Mier y compañía para amarrar a su nuevo entrenador es la firma del nacido en Bernal, Argentina, y después de que estampe su rúbrica en el contrato, podrán anunciar en sus redes sociales la llegada de Milito.

El director técnico ha dirigido equipos en Argentina, Chile y Brasil como: Argentinos Juniors, Independiente, Estudiantes de la Plata, en Brasil al Atlético Mineiro y en Chile al O´Higgins.

Chivas en busca de retomar el camino del triunfo

Chivas quedó eliminado del Clausura 2025 en la fase regular después de perder en el Clásico Tapatío en la última jornada del torneo, en ese momento sus ilusiones de entrar a la Liguilla se esfumaron y Gerardo Espinoza salió del equipo.

Ahora con la llegada de Gabriel Milito el conjunto rojiblanco tendrá otra idea de juego y buscarán avanzar a la siguiente ronda en busca de su décimo tercer estrella del futbol mexicano de la mano del técnico argentino.

El caso de Milito es parecido al de Matías Almeyda, un estratega argentino sin experiencia en la Liga MX y que llegó a tener uno de los mejores equipo del Guadalajara en su historia.

DCO