LPGA Riviera Maya Open at Mayakoba: María Fassi mejora su desempeño en la tercera ronda; “La visualización me ayudó”

La hidalguense María Fassi mejoró tuvo en la tercera ronda su mejor desempeño hasta el momento en el LPGA Riviera Maya Open at Mayakoba, al concluir con una tarjeta de 71 golpes, uno abajo de par.

Fassi, quien es la única mexicana que superó el corte para competir en la tercera y cuarta ronda del torneo, atribuyó su buen rendimiento del sábado a la visualización que tuvo.

“Este campo, afortunadamente, lo he jugado ya varias veces y tuve la posibilidad desde hace un año de empezar a visualizarme tirando buenos tiros, con mucha gente alrededor, a visualizar a mi familia acompañándome y creo que al final eso me dio mucha tranquilidad”, resaltó María Fassi en conferencia de prensa.

▶️ #VIDEO | La hidalguense María Fassi, satisfecha y contenta tras su rendimiento en la tercera ronda del LPGA Riviera Maya Open at Mayakoba, y enfocada en mejorar el domingo para tener un mejor cierre ⛳🏌️🇲🇽



La golfista de 27 años de edad también atribuyó su buen rendimiento en la tercera ronda a la preparación que tomó con un año de antelación para el LPGA Riviera Maya at Mayakoba.

“Afortunadamente me preparé mucho, desde que supe que el torneo se iba a jugar acá, hace ya casi un año que verdaderamente me vengo preparando. Estoy contenta con el trabajo que he hecho con mi equipo, porque me prepararon de la mejor manera”, ahondó.

María Fassi lamenta que no haya más mexicanas en rondas finales

A pesar de estar contenta por estar compitiendo en el LPGA Riviera Maya Open at Mayakoba, a María Fassi le hubiera gustado que algunas de las otras mexicanas también hubieran superado el corte para estar en la tercera y cuarta ronda.

“Al ser el primer torneo y al ser ocho mexicanas jugando esta semana lo queríamos hacer bien, pero no salió de la manera que quisiéramos. Incluso a mí, pues me tocó jugar el fin de semana, pero no estoy en la posición que me gustaría estar”, comentó.

Sin embargo, María Fassi aseguró que ella y las otras siete tricolores que jugaron el LPGA Riviera Maya Open at Mayakoba están agradecidas con Gustavo Santoscoy por haber traído a la LPGA de vuelta a México.

“Si nos preguntas a las ocho, creo que estamos extremadamente orgullosas y agradecidas con la familia Santoscoy que trajo al torneo a México, que volvió a creer en el golf mexicano y que tenemos LPGA para rato acá“, enfatizó.

María Fassi, quien comenzó a jugar golf desde que tenía siete años, representó a México en las dos ediciones más recientes de Juegos Olímpicos, las de Tokio 2020 y París 2024.

EVG