Checo Pérez revela cuál es la condición principal para que regrese a la Fórmula 1

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez aseguró que está dispuesto a volver a la Fórmula 1, pero no a cualquier costo, pues dejó en claro que la principal condición para que eso se concrete es encontrar un proyecto que le permita demostrar toda su experiencia en el serial.

En medio de los rumores que apuntan que está cerrado su regreso al Gran Circo en el 2026 para ser el volante principal de la debutante Cadillac, el tapatío dejó abiertas para su eventual vuelta a las pistas.

“Soy consciente de que, si regresamos, pues hemos hecho todo en la Fórmula 1, entonces tenemos que regresar a un proyecto muy importante, a algo que nos motive”, aseguró Checo Pérez en su participación en el Festival de las Ideas 2025 que se llevó a cabo en Puebla.

Pérez Mendoza hizo énfasis en que si encuentra una escudería en la que pueda pensar en cosas grandes volverá a competir inmediatamente en la Fórmula 1.

“Sin duda necesito esa motivación de un proyecto en el que la pueda encontrar. Si logro encontrar eso, no tengo ninguna duda de que regresaré; todo depende de eso”, remarcó el jalisciense.

Checo Pérez quiere un mejor desenlace en su carrera

La salida de Checo Pérez de Red Bull, después de cuatro años en la escudería austriaca, no se dio de la mejor manera. El nacido en Guadalajara está convencido de que su trayectoria merece tener un mejor cierre, pues él y sus seguidores lo merecen.

“Estoy consciente de que no he cerrado mi carrera como me gustaría y como lo merece todo mi país, eso es algo para mí muy importante”, aseveró el piloto de 35 años de edad.

Sin embargo, el subcampeón mundial de Fórmula 1 en la campaña del 2023 no reveló detalles acerca de si ha recibido o no ofertas de Cadillac o algún otro equipo del serial.

¿En qué lugar terminó Checo Pérez en su última temporada con Red Bull?

Checo Pérez tuvo un complicado 2024 en la Fórmula 1, lo que derivó en su salida de la escudería austriaca, a pesar de que el inicio de temporada fue bueno.

El tapatío logró cuatro podios en las primeras cinco carreras y parecía que podía encaminarse a otro subcampeonato. Sin embargo, vino a menos a partir del cuarto lugar en el Gran Premio de Miami y ya no logró remontar en la segunda parte del campeonato.

Checo Pérez terminó la F1 2024 en el octavo puesto de la clasificación con una cosecha de 152 unidades, lo que a Red Bull le costó quedar tercero en el campeonato de constructores, abajo de McLaren y Ferrari.

