Alemania vs Portugal: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la semifinal de la UEFA Nations League?

Las semifinales de la Nations League de la UEFA prometen partidos de alarido, pues se enfrentan Alemania vs Portugal y España vs Francia. De estas cuatro naciones tan solo los teutones no saben lo que es ganar el título, algo que esperan pueda terminar este año.

De la mano del entrenador Julian Nagelsmann y un equipo lleno de jóvenes talentosos, la Selección Alemana quiere ganar por primera vez en su historia la Liga de Naciones europea, además que se coronarían como locales, pues la final se disputa en Múnich.

Die Mannschaft recibe este miércoles 4 de junio en el Allianz Arena a la Portugal de Cristiano Ronaldo, quien lideró a su país en la 2018-2019 a ganar el certamen en su edición inaugural ante Países Bajos.

¿Dónde ver Alemania vs Portugal de la Nations League?

El partido Alemania vs Portugal, semifinal de la UEFA Nations League, inicia este miércoles 4 de junio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Sky Sports.

Día: 4 de junio

Hora: 13:00

Estadio: Allianz Arena

Transmisión: SKY Sports

Cristiano Ronaldo, a incrementar su cuota goleadora

El duelo de la UEFA Nations League entre Alemania y Portugal es una gran oportunidad para que Cristiano Ronaldo aumente su cuota de goles en búsqueda de la anotación 1000. Al momento CR7 llega con 936 dianas totales y 136 con su selección.

Aunque, sin duda que lo más importante es avanzar a una nueva final de la Liga de Naciones, pero el último antecedente no es el mejor para El Bicho, pues en el duelo previo entre ambas escuadras, en la Eurocopa 2021, Alemania venció 4-2 a Portugal.

España vs Francia, la otra semifinal de la UEFA Nations League

En la otra semifinal España, campeona de la más reciente Liga de Naciones (2022-2023), choca en el Mercedes-Benz Arena ante Francia, que busca estar en una nueva final, luego de la que ganaron en la 2020-2021.

Curiosamente el España vs Francia es una revancha de la final que ganó el cuadro galo, además que tiene una particularidad, pues para muchos es el partido que podría definir las votaciones por el Balón de Oro.

En La Furia Roja está el joven maravilla de 17 años de edad Lamine Yamal, quien es la figura del Barcelona y que de llevar a su selección a una final de la Nations League se podría adelantar en la carrera por el prestigioso premio.

Mientras que en Le Blues está el flamante ganador de la Champions League Ousmane Dembélé, quien luego de una campaña de cuatro títulos con el PSG está también como uno de los predilectos para ganar el trofeo individual de la revista France Football.

aar