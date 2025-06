“Cuando te meten cuatro goles tienes que irte”, la dura crítica de Javier Aguirre tras derrota ante Suiza

Javier Aguirre quedó muy molesto luego de la derrota de México ante Suiza en su primero de dos juegos previos a la Copa Oro, pues aseguró que cuando un equipo recibe cuatro goles es muy complicado sacar conclusiones positivas.

“No me gusta perder, ni a ellos (jugadores), desde luego. Hay cosas buenas, rescatables. Lo que pasa es que cuando te meten cuatro, es difícil. Cuando te meten cuatro tienes que bajar las orejas, irte a tu casa, entrenar y ya está”, reconoció el ‘Vasco’ en conferencia de prensa.

Cuestionado acerca de lo bueno que considera que dejó el tropiezo ante el conjunto helvético en Salt Lake City, Utah, Javier Aguirre rescató a los delanteros Santiago Giménez y Ángel Sepúlveda, autores de los dos tantos del Tricolor.

“Cosas rescatables, claro que las hay, por supuesto lo de (Ángel) Sepúlveda, lo de Santi (Giménez) nos gusta, evidentemente nos hubiera gustado que sirvieran para ganar. No fue así, por lo tanto se quedan, como todo el equipo, como una mala tarde”, ahondó el estratega de la Selección Mexicana.

Santiago Giménez se reencontró con el gol en Selección Mexicana después de una sequía de casi dos años, mientras que Ángel Sepúlveda ratificó en el Tricolor el gran presente que vive en Cruz Azul.

Javier Aguirre, dolido por no darle una alegría a la afición mexicana

Javier Aguirre admitió que la caída ante Suiza le dejó un sentimiento de tristeza por no haberle regalado un momento de felicidad a la afición mexicana en Estados Unidos.

“Me duele cómo se va la gente a casa y me lastima que no pudimos darle una alegría, se van decepcionados, pero tengo que ver el bosque, no el árbol”, dijo el Vasco, quien también dejó en claro que tiene que ver lo bueno independientemente de que el resultado fue adverso.

Suiza fue el primer rival europeo para México en la tercera etapa de Javier Aguirre como director técnico del conjunto nacional.

Turquía, última prueba de México antes de la Copa Oro

La Selección Mexicana volverá a las canchas el próximo martes 10 de junio, cuando se mida ante Turquía en su último cotejo de preparación antes de disputar la Copa Oro.

El choque entre el Tricolor y se realizará en el Kenan Memorial Stadium de Chapel Hill, Carolina del Norte.

Después del encuentro ante Turquía, la Selección Mexicana debutará en la Copa Oro contra República Dominicana el próximo 14 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

