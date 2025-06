Carlos Alcaraz dedica emotivas palabras a Jannik Sinner después de hacer historia en Roland Garros

Este domingo 8 de junio de 2025 quedará marcado para la historia como la fecha en la que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner escribieron su nombre en la historia de Roland Garros, al disputar el partido por el título más largo desde la creación del Grand Slam de París.

El compromiso que se llevó a cabo en la cancha Philippe Chatrier inició a las 7:00 horas, tiempo del centro de México, y tuvo una duración de 5 horas y 29 minutos para poder conocer al campeón de la tierra batida. Ya con la Copa de los Mosqueteros en mano, Alcaraz dio unas palabras para la raqueta italiana.

“Quiero empezar con Jannik. Es increíble el nivel que tienes, enhorabuena por estas dos semanas, a ti y a tu equipo. Conozco vuestro trabajo, sé cómo de duro peleáis por los torneos. Serás campeón varias veces. Es un privilegio compartir torneos contigo y hacer historia contigo en este torneo y en los otros. Eres una inspiración para los niños y también para mí. Gracias por serlo”, comentó el bicampeón de Roland Garros.

Por su parte, Jannik Sinner tomo el micrófono para dedicarle unas palabras a “Carlitos” por la tremenda pelea que tuvieron en la pista principal de Roland Garros, donde se enfrentó el número uno del mundo, Sinner, contra el segundo del ranking ATP.

“En primer lugar, enhorabuena Alcaraz. Increíble batalla, increíble partido, increíble trabajo tuyo y de tu equipo, lo mereces. Es más fácil jugar que hablar ahora mismo. Gracias a mi equipo, lo hemos intentado todo. He dado todo lo que tenía. Hace un tiempo, soñaba con estar aquí, es un sitio muy especial para mí. Me gustaría recoger el trofeo, pero este año no podrá ser. El apoyo durante estas dos semanas ha sido increíble. Gracias. El año que viene, nos volveremos a ver”, expresó el italiano.

Cabe recalcar que, “El Zorro” buscaba levantar su primer trofeo de Roland Garros y su cuarto título de Grand Slam. Dentro de su palmarés individual tiene dos Australian Open y un US Open.

Después de venir de atrás en el partido, remontar un marcador de dos sets abajo y ganar en el super tie-break, Carlos Alcaraz agradeció a su equipo, amigos y familia que lo acompañaron en estás dos semanas, las cuales dejaron como resultado su segundo título de Roland Garros y quinto de Grand Slam.

“Gracias por todo a mi equipo, a mi familia. Tengo el privilegio de compartir grandes cosas con vosotros. Soy afortunado por tener aquí a muchos amigos que han venido de Murcia para darme apoyo hoy. A todos los que estáis en casa, también. Gracias. También es vuestro este trofeo”.

Dentro de su palmarés, el tenista español tiene cinco trofeos de Grand Slam, siete de ATP Masters 1000, seis de ATP 500 y dos de ATP 250.

