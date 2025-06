¡Es hermoso! Daniel Suárez presume espectacular casco para la NASCAR Cup Series en México (Fotos y Video)

El piloto mexicano Daniel Suárez presentó ante la prensa el espectacular y especial casco que utilizará el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante la NASCAR Cup Series en México.

El artista Juan Latapí fue el encargado de diseñar el caso que el originario de Monterrey lucirá en la primera carrera de la historia puntuable de NASCAR fuera de Estados Unidos.

“Quiero agradecer a mi amigo Juan Manuel Latapi y a toda la gente de Telcel. Yo tenía en mente algo especial para una carrera muy especial. No quería hacer algo normal. Tengo mi casco común del Día de los Muertos que es muy mexicano, muy personal para mí. Pero para esta carrera quería hacer algo más único”, aseguró Daniel Suárez ante la prensa.

El piloto de 33 años reconoció que tuvo dudas de que Juan Manuel Latapí cumpliera con sus expectativas, pero que cuando lo vio quedó gratamente sorprendido.

“El casco tiene demasiados detalles. Sinceramente, cuando Juan Manuel terminó el diseño yo tenía tenía un poco de dudas, si mi pintor, que obviamente ejecutó el diseño, si lo iba a poder ejecutar de esta manera. Espero que a todos ustedes también les les guste”, subrayó Daniel Suárez.

Daniel Suárez esperó mucho tiempo para este momento en México

Daniel Suárez ha enfrentado adversidades antes, pero nunca como la presión que siente frente a la multitud local. Este fin de semana en México es especial para el regiomontano, quien espera que más de 100 de los espectadores presentes el domingo sean amigos y familiares.

Han observado desde lejos mientras él se abría camino hacia el centro de atención de NASCAR, un viaje lleno de altibajos que lo ha visto conducir para cuatro equipos diferentes de la Copa. Se unió a Trackhouse Racing en el 2021 y el año pasado firmó una extensión de un año hasta 2025.

En ese momento, dijo que quería reevaluar dónde estaba el programa antes de firmar un acuerdo a largo plazo. Más allá de su presente, Daniel Suárez reconoció que la carrera de este fin de semana llega en un momento óptimo.

“La carrera en México es algo que he estado esperando y deseando durante muchos, muchos años, y no voy a dejar que nada más de afuera me quite esa semana y ese momento”, reconoció Suárez.

“Tenemos que seguir poniendo un pie delante del otro y seguir avanzando. Creo que en Trackhouse hemos encontrado algo de velocidad decente en las últimas semanas, así que eso es prometedor, y con suerte podemos seguir avanzando en esa dirección”, remarcó el piloto mexicano.

