Futbolista se desploma en pleno partido y causa shock entre los asistentes; el final es inesperado (VIDEO)

El futbol mundial volvió a vivir un terrible suceso dentro de un campo de juego, esta vez ocurrió en el partido entre Santa Fe y Atlético Nacional del balompié Colombiano, cuando el defensa Andrés Román cayó desplomado en el primer tiempo del compromiso.

En el video compartido en redes sociales, que se volvió viral en instantes, se puede ver como el colombiano se encuentra en la banda, muy cerca de las bancas de ambos equipos, y se cae sin razón alguna justo en el medio campo.

En ese momento, su entrenador corrió para ver como se encontraba su futbolista y todos los jugadores hicieron un círculo alrededor de Román para que las cámaras no pudieran captar lo que ocurría con el deportista de 29 años, además, las asistencias médicas llegaron enseguida para atender al nacido en Bogotá, Colombia.

Sucedió en el fútbol colombiano, se sigue esperando información oficial al respecto. pic.twitter.com/RgkG0wi5Eq — #PorLasQueMueres⚽️ (@Salcedo_Hugo) June 13, 2025

Afortunadamente, Andrés Román se pudo levantar después de que fue atendido e ir por su propio pie hacia una de las bancas del estadio, además, ya se encontraba la ambulancia dentro del campo para llevárselo en caso de que fuera necesario.

Tras recibir la ayuda de los médicos, el técnico de Atlético Nacional, Javier Gandolfi, decidió sustituir a Román por Joan Castro. Al colombiano le realizaron un electrocardiograma y todo salió bien.

Hace una hora, Andrés Felipe Román publicó una historia en sus redes sociales donde informa que todo está bien con él y que agradece a todos por sus mensajes de apoyo. “Gente estoy bien... Gracias a todos por los mensajes”, publicó.

Mensaje de Andrés Felipe Román en redes sociales. ı Foto: Captura de Pantalla

Por otra parte, jugadores como Juanfer Quintero, futbolista del América de Cali, se enteró de lo ocurrido con su compatriota y mando un mensaje de apoyo para el defensa de Atlético Nacional.

“No... no me digas eso. No sabía. Me toma por sorpresa. Es duro... ojalá Dios quiera que esté muy bien. Le mando un abrazo a él y a su familia, y mucha buena energía”, expresó el mediocampista.

De momento, la institución colombiana no ha publicado nada en sus redes sociales sobre lo ocurrido con Andrés Román en el campo del Estadio Nemesio Camacho El Campin. Cabe recalcar que, hace unos años no pasó las pruebas médicas con Boca Juniors por problemas en el corazón.

DCO