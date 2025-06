Canción oficial del Mundial de Clubes 2025: ¿Quién la interpreta y qué dice la letra?

Para el Mundial de Clubes 2025, a celebrarse en Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio, la FIFA eligió una canción existente cuyo título es “Freed From Desire”, mismo que fue lanzado en 1996 por la italiana Gala Rizzatto.

Se trata de un tema que en la última década de ha vuelto muy conocido y popular entre los aficionados al futbol en Europa gracias a la afición del Wigan, que en el 2016 hizo una versión viral del tema para el delantero norirlandés Will Grigg.

“Es una canción emblemática en la cultura del futbol debido a su conexión con los aficionados del planeta entero. Incluir esta archiconocida melodía refuerza la importancia histórica del futbol y de los clubes, a la vez que marca una nueva etapa en la evolución de este deporte”, señaló la FIFA respecto a la elección de este tema como la canción para el Mundial de Clubes 2025.

La canción “Freed From Desire” también se viralizó en la Eurocopa del 2016, cuando la afición de Irlanda del Norte reformuló la famosa canción para cantarle al atacante Will Grigg que “estaba ardiendo” (‘Will Grigg´s on fire"), misma que fue una de las consignas más cantadas durante la cita de selecciones del viejo continente que aquel año se llevó a cabo en Francia.

Esto dice en español la canción del Mundial de Clubes 2025

Mi amor no tiene dinero

Tiene sus fuertes creencias

Mi amor no tiene poder

Tiene sus fuertes creencias

Mi amor no tiene fama

Tiene sus fuertes creencias

Mi amor no tiene dinero

Tiene sus fuertes creencias

¿Quieres más y más?

La gente sólo quiere más y más

Libertad y amor

Lo que está buscando

¿Quieres más y más?

La gente sólo quiere más y más

Libertad y amor

Lo que está buscando

Liberado del deseo, la mente y los sentidos purificados

Mundial de Clubes 2025, el primero que durará un mes

Nunca antes en la historia de los Mundiales de Clubes el evento había durado más de 10 días. Esto se debe a que la edición del 2025 es la primera con la participación de 32 equipos, motivo por el cuál se efectuará en el transcurso de un mes.

La justa adoptó el formato de competencia y la cantidad de asistentes que tuvieron las Copas Mundiales de selecciones de Francia 1998 a Qatar 2022.

PSG, flamante campeón de la Champions League, Real Madrid, Inter de Milán, Bayern Múnich y Manchester City apuntan como los principales candidatos a levantar el título del Mundial de Clubes 2025.

