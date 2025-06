Isaac del Toro no competirá en el Tour de France ni la Vuelta a España

El mexicano Isaac del Toro se convirtió en el ciclista revelación del 2025, luego de su histórico segundo lugar en el Giro de Italia, pero tendremos que esperar para verlo de nuevo en acción, pues confirmó que no competirá ni en el Tour de France ni en la Vuelta a España.

“Por lo que tengo entendido en mi cabeza en este momento no voy a ir a ningún otro gran tour, es algo quiero reservar para el futuro y que creo que si quiero longevidad en el deporte lo mejor es hacer muchas cosas con calidad y creo que el Giro se hizo con mucha calidad y es algo que para mí va a esperar hacer dos grandes tours el mismo año”, dijo en entrevista para ESPN.

Isaac del Toro en una etapa del Giro de Italia. ı Foto: AP

En Italia le fue bastante bien, pues se convirtió en el líder general durante varios días, lo que le permitió tener la valiosa maglia rosa, pero en el penúltimo día de competencia perdió la cima ante Simon Yates y se tuvo que conformar con la segunda plaza.

“Terminé el Giro y no fue como en otras carreras; fui disfrutando, no me dolía algo, me sentía muy bien, porque estoy con mi familia, valorando lo que tengo. El camino es más en solitario y lo valoré, lo viví, aprendí mucho. No quiero sonar así, pero es el primer gran tour que hago bien y lo terminé bastante bien”, aseguró para Fox Sports.

Isaac del Toro sueña con ir a Juegos Olímpicos

Aunque no estará en los grandes premios de ciclismo, Isaac del Toro sí tiene en mente otro tipo de competencias, pues dijo que le gustaría ir a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.

“Sí, claro que sí”, fue la respuesta del Torito cuando, en charla con Claro Sports, le preguntaron si le gustaría representar a México en los siguientes Juegos Olímpicos.

“Se pueden dar bien a mis características, pero falta mucho tiempo y obviamente si tengo la condición y la oportunidad de ir, claro que estaría ahí para representar a México y tratar de hacer el mejor papel posible.

Por lo pronto la siguiente competencia de Isaac del Toro es el Tour de Austria, que se realiza del 9 al 13 de julio.

aar