Conoce al Auckland City, equipo que perdió 10-0 en el Mundial de Clubes ante el Bayern; no tienen un sueldo por jugar

Arrancó el Mundial de Clubes 2025 y el Bayern Múnich no tuvo piedad en su primer partido de la ronda de grupos, pues humilló 10-0 al Auckland City, equipo de Nueva Zelanda que tiene una historia muy particular, pues fue fundado en 2004 y sus jugadores no se dedican al 100% al futbol.

Por increíble que suene, el Auckland City Football Club es un equipo profesional en donde sus futbolistas no se dedican de tiempo completo al deporte, por lo que se les puede tomar como jugadores semiprofesionales, además que muchos de ellos pidieron vacaciones en sus trabajos para poder participar en el Mundial de Clubes.

Los jugadores del Auckland City no tienen un sueldo completo como jugadores que les permita dedicarse al 100% al futbol y para muestra las palabras de su portero Conor Tracey.

“Tengo que combinar vacaciones y vacaciones sin sueldo. Sufriré un poco con el alquiler, las facturas y cosas así, pero jugar contra el Bayern, el Benfica y Boca, sin duda, merece la pena”, indicó.

Otra de las declaraciones que ponen en perspectiva la situación del Auckland City es la del capitán, Mario Ilich, quien es jefe de ventas en Coca-Cola y aseguró que su “día normal comienza alrededor de las 5 de la mañana. Me levanto y me voy al gimnasio durante una hora antes de volver a desayunar y llegar a la oficina a las 8 de la mañana”.

“La gente dice que los jugadores profesionales trabajan duro, lo cual hacen, pero estamos tratando de competir en el nivel más alto del juego mientras mantenemos dos, y en algunos casos tres, trabajos”, dice el capitán del club de Nueva Zelanda.

Los jugadores del Auckland City Football Club tienen todo tipo de trabajos, pues hay desde profesores (Vale), agente inmobiliario (Mitchell), empleado de logística (Murati), peluquero (Lagos), asistente de ingeniero de obra (Manickum), empleado en una fábrica (Kilkolly) atención al cliente en Samsung (Lee).

Las diferencias en la profesionalización del deporte quedó de manifiesto en el duelo entre el Auckland y el Bayern Munich, pues el cuadro alemán, uno de los más poderosos del mundo, es un club en donde cada uno de sus jugadores solo se dedican al deporte, sin pensar o tener responsabilidad de otro trabajo fuera de la cancha.

En el duelo de la primera fecha de la fase de grupos, los goles del Bayern fueron de Kingsley Coman, Thomas Müller y Michael Olise, quienes marcaron dos tantos cada uno, mientras queJ amal Musiala se lució con un triplete.Sacha Boey convirtió la otra diana de os dirigidos por Vincent Kompany.

