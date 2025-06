Cantante latina se arriesga al entonar en español el Himno de Estados Unidos en el Dodger Stadium (VIDEO)

En un contexto de protesta sociales en Los Ángeles, la cantante latina Nezza se arriesgo al entonar la versión en español del Himno Nacional de Estados Unido en un juego de las Grandes Ligas, esto a pesar que la organización del equipo que la invitó le pidió que no lo hiciera.

La dominicana Nezza, cuyo nombre completo es Vanessa Hernández, protagonizó un momento que no pasó desapercibido por los aficionados, pues interpretó la versión del himno estadounidense llamado “El Pendón Estrellado”, esto antes del juego entre los Dodgers y los San Francisco Giants.

Nezza comentó en redes sociales que le habían pedido cantar el himno en inglés, que no lo hiciera en español. “Miren cómo los Dodgers me dicen que no puedo cantar la versión en español de ‘Star Spangled Banner’, que Roosevelt literalmente encargó en 1945”, dijo en su cuenta de TikTok.

En el video que colgó en la red social se aprecia que una persona dice: “Hoy vamos a hacer la canción en inglés. No estoy seguro si eso no se comunicó”. La cantante latina, en respuesta, interpretó la versión en español: “Así que lo hice de todos modos”.

La actuación de Nezza tuvo bastantes reacciones, pues es un fuerte momento social el que se vive en Los Ángeles, donde se han realizo manifestaciones luego de las redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Para Vanessa Hernández fue importante hacer el himno en español, pues como dijo en su video, esta versión fue pedida por el entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, quien lo hizo pensando en mejorar las relaciones con América Latina.

La letra de “El Pendón Estrellado” fue escrita por la compositora peruano-estadounidense Clotilde Arias y para Nezza fue necesario cantar esta pieza por las recientes revueltas sociales. “He cantado el himno nacional muchas veces en mi vida, pero hoy, de entre todos los días, no pude”, dijo.

Otro motivo que impulsó a Nezza a cantar en español fue porque sus padres son inmigrantes, lo que resuena cercanamente luego de las redadas en donde decenas de trabajadores latinos fueron deportados. “Estoy orgullosa de haberlo hecho porque mis padres son inmigrantes”, dijo la cantante de ascendencia colombiana y dominicana.

