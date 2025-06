Campeón mundial afirma que Canelo Álvarez consume esteroides y llama sucios a todos los del Canelo Team

Una nueva polémica se desató entre David Benavidez y Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien fue acusado de consumir esteroides por el boxeador mexicoestadounidense, actual campeón mundial del CMB.

En declaraciones en un video publicado por Clockednloaded, el Bandera Roja aseguró que el pugilista tapatío y todos los integrantes del Canelo Team están sucios por recurrir a los esteroides, esto tras el positivo del tijuanense Jaime Munguía.

“Tengo 100 por ciento de confianza en mí mismo. Si ‘Canelo’ tuviera confianza, no sé por qué no pelearía conmigo, especialmente porque, ya sabes, todos en su equipo toman esteroides, lo que significa incluirlo a él”, aseveró David Benavidez.

“¿Cómo es posible que cinco personas de tu equipo den positivo? Todos esos tipos de ese equipo están contaminados“, agregó el vigente campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo.

Óscar Valdez y Julio César Martínez son otros de los integrantes del Canelo Team que también dieron positivo en exámenes antidoping anteriormente, por lo que David Benavidez es duró en sus críticas hacia el ‘Canelo’ Álvarez y compañía.

Integrante del Canelo Team descarta consumo de esteroides

Jaime Munguía, el último integrante del Canelo Team que dio positivo, aseguró no comprender el motivo de esa situación, pues aseguró que a lo largo de su carrera ha sido un deportista limpio.

“Estoy sorprendido, así como todos ustedes por lo que está pasando con la prueba de antidopaje, la verdad es que me siento muy tranquilo, muy seguro de mi preparación,mi suplementación, de todo lo que hice, entonces, nada más decirles a todos que soy un atleta limpio, no temo a nada porque sé que he hecho las cosas bien”, afirmó el nacido en Tijuana en un video en su cuenta de Instagram.

“Estoy dispuesto a hacerme todas las pruebas que sean necesarias para demostrar que estamos limpios, que soy un atleta limpio, como se los dije. A darle para adelante y aquí estamos para lo que sea. Hay Jaime Munguía para rato”, agregó Jaime Munguía.

¿Cuándo es la próxima pelea del ‘Canelo’ Álvarez?

Saúl Álvarez derrotó por decisión unánime al cubano William Scull en su primera pelea del 2025, la cual tuvo como sede la Anb Arena de Riad, Arabia Saudita.

Tras esa victoria se confirmó el combate entre el ‘Canelo’ y el estadounidense Terence Crawford, mismo que se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

El ‘Canelo’ Álvarez llegará a su pelea contra Terence Crawford con récord de 63 victorias, dos empates y dos derrotas.

EVG