Canelo Álvarez hace pedazos a Terence Crawford y le gana el primer round bajo el ring (Video)

Canelo Álvarez y Terence Crawford se volvieron a ver las caras, pero ahora fueron más allá, porque vivieron una conferencia de prensa en donde tuvieron la oportunidad de lanzarse varios mensajes y el mexicano no desaprovechó el tiempo para poner a temblar a su rival.

El boxeador mexicano Saúl Álvarez aseguró que Terence Crawford es un peleador con experiencia, pero no se compara a su nivel, no tiene su capacidad, además de decirle que no es diferente a ningún otro boxeador que se ha enfrentado

Canelo Alvarez and Terence Crawford exchange words 🗣️#CaneloCrawford live on Netflix l Sept 13th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/iNuy9TDpRA — Ring Magazine (@ringmagazine) June 20, 2025

“Él es un gran boxeador y tiene experiencia, pero no es Canelo. Terminará igual que el resto. Será una pelea para ampliar mi récord y hacer historia”, comentó el peleador nacido en Guadalajara, Jalisco.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas México recibe tremenda multa millonaria por parte de la FIFA por esta terrible razón

Estas palabras no le gustaron nada a Crawford, pues dijo: “¿Crees que soy igual al resto? Yo soy diferente. Lo verás en el ring el 13 de septiembre”, aunque para el Canelo no sea cierto: “No, no eres distinto a ellos”.

Para darle más sabor a la conferencia, el Canelo Álvarez dijo que aunque Crawford tenga el respaldo de Turki Al-Shikh, será el perdedor. “Sé que Turki está de tu lado, pero mira… se va a enfadar muchísimo ese día después de que pierdas. Créeme”, indicó.

Canelo Alvarez vs Terence Crawford will have a record-breaking £140,000 ($188,000) Ring Magazine belt on the line 👑💰#CaneloCrawford live on Netflix l Sept 13th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/4hjMFvrtk6 — Ring Magazine (@ringmagazine) June 20, 2025

Sobre su estrategia para la pelea, el estadounidense dijo: “Como sea que tenga que luchar, voy a ganar. No voy a dejar que nadie me obligue ni me diga cómo luchar cuando he luchado toda mi vida”.

Por su parte, el jeque árabe Turki Al-Shikh, el responsable de que el combate se realice, aseguró que será una de las mejores de los últimos años por la calidad de ambos púgiles, además que la manera en la que se transmitirá cambiará el deporte.

“Estamos ante una de las mejores peleas de los últimos años, solo basta con revisar las carreras de Canelo y de Crawford. Con el cambio de plataforma y girando al rumbo de Netflix, le mostraremos al mundo cuál es el boxeo de verdad con este gran combate”, dijo.

‼️ Canelo Alvarez vs Terence Crawford intense face-off 🔥#CaneloCrawford live on Netflix l Sept 13th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/3l0IiSLtNW — Ring Magazine (@ringmagazine) June 20, 2025

Además, para incentivar la acción y tratar que los peleadores no rehuyan al intercambio, se tendrá un bonus para el boxeador que consiga un nocaut, esto dicho por el propio Turki Al-Shikh.

El combate entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford se realiza el 13 de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos. Se tendrán en juego los cuatros campeonatos más importantes de peso supermedio que están en poder del mexicano.

aar